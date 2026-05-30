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Desfile por el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, streaming en directo

Los Reyes presiden este sábado en Vigo el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, un acto que cuenta por primera vez con la presencia de la princesa Leonor.

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Paula V. Sisó
Publicado:

Los Reyes presiden este sábado en Vigo el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, en el que participan 3.746 efectivos, más de 70 aeronaves y más de un centenar de vehículos, y al que asiste por primera vez la princesa Leonor.

El acto comenzará a las 12:00 horas con la llegada de Felipe VI y la reina Letizia, acompañados por la princesa de Asturias, a la tribuna real, donde serán recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.

Tras el saludo a las autoridades, los Reyes presenciarán un salto paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio. A continuación, se celebrará el izado de la bandera y el homenaje a quienes dieron su vida por España.

El desfile aéreo contará con una treintena de aeronaves de caza, diez aviones de transporte y 25 helicópteros, además del sobrevuelo de la Formación Mirlo, que dibujará en el cielo los colores de la bandera nacional con siete aviones Pilatus PC-21.

La parada terrestre discurrirá por un recorrido de 1.165 metros e incluirá 109 vehículos, 32 motos, 130 caballos y seis perros, así como efectivos del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la UME, la Guardia Real y la Guardia Civil. Del total de militares participantes, 344 son mujeres.

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