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Un dron obliga a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Múnich

Varios helicópteros intentaron localizar el dispositivo.

Aeropuerto de Múnich.

Aeropuerto de Múnich. Europa Press

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Lucía Hernández
Publicado:

El aeropuerto de Múnich (Alemania) ha reanudado su actividad después de un breve cierre temporal provocado por el avistamiento de un dron en las instalaciones, según ha informado la revista alemana 'Focus Online', que cita fuentes de la Policía Federal de Baviera.

"Actividad sospechosa"

La alerta se activó después de que un piloto detectara una posible amenaza en el espacio aéreo cercano al aeropuerto. "Un piloto informó de actividad sospechosa", explicó un portavoz policial citado por el medio alemán. Como medida de precaución, las autoridades ordenaron el cierre de las dos pistas mientras se desarrollaban las comprobaciones pertinentes.

Según 'Focus Online', varios helicópteros participaron en el operativo desplegado para tratar de localizar el dron que provocó la interrupción temporal de las operaciones. Aunque el aeropuerto ya ha recuperado la normalidad, el incidente vuelve a dejar en evidencia la preocupación que generan estos dispositivos en entornos aeroportuarios, donde su presencia puede obligar a paralizar el tráfico aéreo por motivos de seguridad.

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