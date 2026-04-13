El mensaje de Alcaraz que enciende la pelea por el número 1 en Barcelona

Carlos Alcaraz afronta el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó con el objetivo de recuperar el número 1 del mundo tras su derrota ante Jannik Sinner en la final de Montecarlo, una lucha que considera una motivación añadida.

"Sí que es verdad que tengo que ganar el torneo aquí si quiero recuperar el número 1, la batalla que estamos teniendo por el 1 entre Jannik Sinner y yo es muy bonita y probablemente sea una motivación extra", ha afirmado en rueda de prensa.

"Aunque tengamos una rivalidad muy buena dentro de pista, podemos ser buena gente y tener una muy buena relación fuera de pista"

El murciano también destacó la relación que mantiene con el italiano fuera de la pista: "Jannik y yo tenemos una muy buena relación, no es personal porque no vamos a cenar o comer juntos, pero la relación fuera de pista es muy buena. Más allá de que estemos peleando dentro de la pista, nuestra manera de ser fuera no va a cambiar. Eso se demuestra en el respeto que nos tenemos mutuamente. Tengo una gran admiración por él, y es una manera de mostrar al mundo que aunque tengamos una rivalidad muy buena dentro de pista, podemos ser buena gente y tener una muy buena relación fuera de pista".

Además, reconoció que no enfrentarse a Sinner en Barcelona puede ser un alivio: "Obviamente es un alivio no encontrarlo en algún torneo. Es uno de los jugadores que me hace ser mejor jugador, me hace darme cuenta de mis debilidades, de lo que tengo que poner el foco. Es por lo que yo mismo intento asegurarme cada día, por eso es muy bonito tenerle a él como punto de mira y que vaya consiguiendo lo que está consiguiendo. Eso no quita que de vez en cuando separemos torneos, esta semana no le voy a echar de menos, por ejemplo".

"Un poco cansado, pero con muchas ganas"

Alcaraz llega al torneo barcelonés tras el desgaste de Montecarlo, pero con ilusión: "Aquí tengo muy bonitos recuerdos, no solo por jugar en ATP sino por los torneos de cuando era pequeño, con muchos amigos aquí. Tengo mucha ilusión por empezar, volver todos aquí un año más, y contento. Un poco cansado ahora mismo, pero contento y con muchas ganas".

El español, que busca recuperar el título perdido el año pasado ante Holger Rune, aseguró que está centrado en mejorar su nivel: "Estoy centrado en intentar seguir mejorando. Tenemos claro las cosas a hacer en práctica y entrenos, y más ahora después de la derrota de ayer. El tema de resultados y de puntos, es una motivación extra".

Controlar las emociones, clave

El número 1 también habló sobre uno de los aspectos más complejos de su juego: "A veces saltas a la mínima y dices cosas que ni las piensas. Luego te das cuenta de la gravedad de tus palabras, de lo que dices dentro de pista. En ciertos partidos o giras llego saturado mentalmente, por lo que pase fuera del torneo o fuera de pista, y cuando tocan partidos duros te cuesta mucho e intentas volver mejor".

Pese a las dudas, confía en el trabajo realizado con su equipo: "Llegamos con una línea de entrenamientos, con cosas a mejorar. Son pequeños detalles, pequeños golpes que pueden marcar la diferencia. Lo hemos ido practicando desde la pretemporada hasta ahora y de la derrota de ayer sacamos en positivo la charla post partido con todo el equipo, que pusimos todo sobre la mesa y llegamos al mismo punto, y añadimos cosas a mejorar. Pero no las voy a decir".

Mirando a la gira de tierra... día a día

Alcaraz también quiso rebajar expectativas y centrarse en el día a día: "Hay que ir día a día, no hay que adelantarse a nada. No sé qué va a pasar, no sé si voy a llegar a más finales, si voy a perder en primera ronda, no voy a adelantarme a ello. No sé si van a durar más o menos los partidos, puedo ir día a día y escuchar mi cuerpo, escuchar lo que necesito, escuchar a mi equipo, que me conoce y sabe qué necesito. Y tomar la mejor decisión posible. Estamos con ilusión, con ganas, para hacer lo que esté en nuestra mano para aguantar toda la gira de tierra".

Por último, reconoció el desgaste físico tras Montecarlo, aunque sin molestias: "El año pasado venía cansado, sin ninguna molestia, hasta que vino la final y me llegó la lesión de repente. El tenis es impredecible, no sabes qué va a pasar. Voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible, para que no haya ningún error ni lesión y estar en Madrid y los próximos torneos. Lo que pasó el año pasado pasó y vamos a intentar aprender y hacer las cosas de otra manera".

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