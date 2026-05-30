La Generalitat pacta con la mayoría sindical mejoras salariales y 5.000 cátedras para poner fin a las huelgas

La educación pública catalana cerró este viernes una de sus jornadas de negociación más decisivas de los últimos años. Tras tres semanas de movilizaciones, huelgas territorializadas, cortes de carreteras y concentraciones ante las sedes del Departament, la Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat ha alcanzado un acuerdo con USTEC·STEs y ASPEPC·SPS para mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado hasta 2029.

El pacto, que deberá ser sometido ahora a consulta entre el colectivo docente, amplía el acuerdo firmado en marzo con CCOO Educació y UGT y supone, según el Gobierno, un punto de inflexión tras una década de malestar acumulado en el sistema educativo. La Generalitat defiende que ha puesto "toda la determinación y los recursos" para recuperar la educación pública que Cataluña merece y situar a los docentes catalanes entre los mejor remunerados de España.

La imagen de la noche llegó pasadas las diez. Después de una reunión maratoniana, con más de tres horas de negociación por la mañana, otras tres por la tarde y un receso de cinco horas, los aplausos en la mesa sectorial y la bajada de las persianas de la sala del edificio anexo al Departament anunciaron la luz verde al documento.

Subidas salariañes

El acuerdo contempla un incremento retributivo progresivo en la parte autonómica del sueldo de 384,77 euros en Primaria y 389,50 euros en Secundaria, una cantidad que incluye el nuevo complemento docente de 170 euros mensuales, tras añadir Educación 50 euros más a la propuesta presentada el jueves. Sumados los incrementos estatales, la mejora alcanzaría los 599,50 euros en Primaria y los 633,58 euros en Secundaria hasta 2029.

El texto también incorpora 6.300 dotaciones para reforzar la escuela inclusiva en un plazo de cuatro años. Estas plazas estarán destinadas a ampliar la atención al alumnado, con técnicas especialistas de educación infantil en los grupos de I3 y nuevas figuras de apoyo a la competencia comunicativa y al lenguaje, como maestros de audición y lenguaje, recursos CREDA y logopedas.

Otro de los puntos destacados es la compensación de los estadios no percibidos durante los años de recortes, con un calendario de devolución de cinco años valorado en 300 millones de euros. Además, se convocarán 5.000 plazas de cátedra de secundaria en dos años: 2.500 en 2027 y otras 2.500 en 2028, con el objetivo de reforzar la carrera profesional docente.

Disminución de ratios

El preacuerdo prevé asimismo la disminución progresiva de ratios hasta los 20 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria, nuevos espacios de seguimiento sobre infraestructuras, climatización y currículo, oposiciones anuales con más de 5.000 plazas pendientes, concurso de traslados anual y el objetivo de alcanzar un 85 % de personal con plaza definitiva en dos años.

También se incluyen medidas para reducir la burocracia, incorporar más personal de administración y servicios, eliminar entrevistas y limitar las plazas perfiladas a un máximo del 3%.

El pacto no contó, sin embargo, con el apoyo de CGT Ensenyament, que abandonó la reunión antes de su finalización, rechazó suscribir el preacuerdo y reclamó la dimisión de la consellera.

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