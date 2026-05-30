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En libertad tras ser detenido un excargo del PSOE coruñés por una trama de corrupción

Se lo investiga en el marco de la operación Imergente, en la que se le acusa de ser un supuesto cómplice de Duarte Moral en la manipulación de contratos.

Imagen de archivo de un coche de la policía de Portugal

En libertad tras ser detenido un excargo del PSOE coruñés por una trama de corrupción | EFE

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Iman Benataya
Publicado:

La Policía portuguesa ha detenido y puesto en libertad a Emilio Vázquez Blanco, exsecretario de Organización del PSOE en A Coruña, tras ser implicado en una investigación en Portugal por presunta prevaricación en la adjudicación de contratos municipales. Vázquez dejó la política gallega hace diez años, y aunque ya ha sido puesto en libertad, los investigadores le señalan como una de las figuras clave del caso.

Vázquez Blanco, dueño de Cecubome0trics, empresa de marketing político, ha comparecido este viernes ante la justicia y ha quedado libre sin medidas cautelares más allá de la prohibición de hablar con los demás implicados. Siguiendo el consejo de su abogado, se ha negado a declarar hasta conocer más a fondo el sumario.

Se lo investiga en el marco de la operación Imergente, en la que se le acusa de ser un supuesto cómplice de Duarte Moral - exasesor del ex primer ministro António Costa, y actual asesor del secretario general socialista, José Luís Carneiro - en la manipulación de contratos.

En concreto, el medio luso "El Observador" detalla que la empresa de Vázquez facturó cuatro contratos mensuales de 24.600 euros cada uno, entre marzo y junio de 2019, momento en el que Duarte Moral trabajaba para el PS en el marco de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Según un informe de la Entidad de las Cuentas y Financiación Política, en esos contratos no figuran "honorarios, número de personas del equipo, número de horas o el valor unitario por hora".

Suspendido el asesor del Partido Socialista portugués detenido por corrupción

Paralelamente, Duarte Moral, el asesor del Partido Socialista (PS) detenido junto a otras tres personas, entre ellas el exsecretario de Organización del PSOE en A Coruña, ha sido suspendido de sus funciones en la formación. Así lo informó este sábado su secretario general, José Luís Carneiro, en declaraciones a la prensa sobre las novedades de este caso.

"La medida dictada por la jueza, según la información que nos ha facilitado su representante y que se ha comunicado al administrador del PS, consiste en la suspensión de sus funciones; por lo tanto, este asunto queda zanjado", dijo Carneiro.

Duarte Moral era hasta ahora asesor del PS, pero fue detenido esta semana en el marco de una investigación por presunta prevaricación en la adjudicación de contratos municipales. Junto a él, la Policía también detuvo a su mujer, a una exconcejala de Oeiras.

Los cuatro detenidos en el marco de la Operación Imergente, como han bautizado las autoridades a esta investigación, quedaron en libertad con la obligación de presentarse periódicamente y de no ausentarse del domicilio tras ser interrogados ayer, viernes. Según la prensa lusa, Moral fue asesor de los ministerios de Justicia y del Interior durante los gobiernos del ex primer ministro António Costa. Hasta su detención, trabajaba en el gabinete de comunicación de Carneiro.

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