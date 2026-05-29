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El PSOE ganaría las elecciones generales con el PP a casi 14 puntos, según el CIS

Según los datos publicados, el partido liderado por Pedro Sánchez, obtendría un 36,2% de apoyo, consolidándose en la primera posición del panorama político español.

PP y PSOE suben en las encuestas mientras VOX sufre su mayor descenso en casi dos años

PP y PSOE suben en las encuestas mientras VOX sufre su mayor descenso en casi dos añosEuropa Press

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Marta Alarcón
Publicado:

El último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al PSOE como la fuerza política con mayor intención de voto en España. Según los datos recogidos en la encuesta realizada entre el 4 y el 18 de mayo, el partido encabezado por Pedro Sánchez obtendría un 36,2% de los apoyos en unas hipotéticas elecciones generales.

El Partido Popular se mantiene en segunda posición con un 24,9% de estimación de voto, mientras que VOX alcanzaría el 16,2%. Por su parte, SUMAR continúa perdiendo fuerza y se quedaría con un 5,7%.

Pedro Sánchez, el dirigente mejor puntuado

El estudio también refleja la valoración de los principales líderes políticos. Pedro Sánchez aparece como el dirigente mejor puntuado por los encuestados, seguido de Yolanda Díaz. Por detrás se sitúan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

En cuanto a la preferencia para ocupar la presidencia del Gobierno, Sánchez vuelve a liderar con claridad. Más del 40% de quienes respondieron al sondeo lo consideran el candidato más adecuado para dirigir el Ejecutivo, muy por delante de Feijóo.

Las principales preocupaciones de los ciudadanos

El informe del CIS pone además el foco en las principales preocupaciones de los ciudadanos. La vivienda se consolida como el problema que más inquieta a los españoles, aumentando notablemente respecto al mes anterior. Tras ella aparecen las dificultades económicas y la inmigración.

Respecto a la situación económica, una mayoría de ciudadanos considera positiva su economía personal, aunque más de la mitad cree que la situación general del país es negativa.

El barómetro de mayo incluye también preguntas relacionadas con asuntos internacionales, como el conflicto en Oriente Próximo, además de cuestiones políticas de actualidad dentro del panorama nacional.

La opinión de los españoles sobre la Guerra en Irán

El 63,3% de los ciudadanos dice estar "muy preocupado" por la guerra en Irán, un 19,2% dice estar "algo preocupado", y un 15,7% reconoce "no estar preocupado". El 54,7% de la población ve posible alcanzar una solución al conflicto actual en Oriente Medio, frente a un 37,1% que lo ve "inevitable".

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