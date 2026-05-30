Vídeo: cargas policiales en París tras la final de la Champions entre PSG y Arsenal

La Policía francesa ha cargado este sábado contra grupos de aficionados del Paris Saint-Germain en París tras registrarse enfrentamientos durante la final de la Champions, disputada en el Puskas Arena de Budapest.

Los primeros incidentes se han producido durante el descanso del encuentro, cuando miles de personas se concentraban en las calles de la capital francesa, especialmente en la zona de los Campos Elíseos. En ese punto se han registrado momentos de tensión, con enfrentamientos entre aficionados y daños en el mobiliario urbano.

Los agentes han tenido que intervenir para dispersar a los grupos implicados y han empleado gases lacrimógenos ante el aumento de los altercados. Las imágenes desde París muestran cargas policiales en una zona tomada por un amplio dispositivo de seguridad.

Las autoridades francesas habían desplegado un operativo especial con unos 8.000 agentes ante el riesgo de disturbios durante la celebración de la final. También se habían previsto refuerzos en los tribunales para atender las posibles detenciones derivadas de los incidentes.

El Paris Saint-Germain se ha proclamado campeón de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva y en toda su historia tras imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis.

El partido ha acabado 1-1 después de la prórroga, con goles de Kai Havertz para el conjunto inglés y de Ousmane Dembélé, de penalti, para el equipo parisino.

En la tanda final, los fallos de Eberechi Eze y Gabriel dejaron al Arsenal sin título y han dado al PSG una nueva Champions.

La victoria consolida la hegemonía europea del Paris Saint-Germain y encumbra el trabajo de Luis Enrique, que suma su tercera Liga de Campeones como entrenador, la segunda con el club francés, tras la conseguida anteriormente con el Barcelona.

El Arsenal, en cambio, prolonga su maleficio, veinte años después de perder su única final anterior de Champions, también frente a un equipo dirigido entonces desde España: el Barcelona de Frank Rijkaard.

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