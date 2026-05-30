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Tragedia en el Rallye de la Cerámica en Castellón: Muere un copiloto y su hermano, herido grave

El siniestro se produjo en la carretera CV-189, en el tramo que une las localidades castellonenses de L'Alcora y Onda, cuando el vehículo número 32 en el que competían sufrió un fuerte impacto.

Tragedia en el Rallye de la Cerámica en Castellón

Tragedia en el Rallye de la Cerámica en Castellón@BombersDipcas

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Iman Benataya
Publicado:

Durante el transcurso del segundo tramo del Rallye de la Cerámica, el equipo número 32, formado por los hermanos Jordi y Samuel Ortiz, ha sufrido un grave accidente. El copiloto, Samuel, de 30 años, ha fallecido en el acto, mientras que el piloto, Jordi, de 33, ha tenido que ser evacuado al Hospital General Universitario de Castellón en estado grave.

Los hechos han tenido lugar en la tarde-noche de este viernes en la carretera CV-189, en el tramo que une las localidades de L'Alcora y Onda de Castellón, cuando el vehículo número 32 en el que competían sufrió un violento impacto.

A raíz de los hechos, el Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 ha decidido suspender la prueba en señal de duelo y respeto. A través de un comunicado, Rallye Club Costa Azahar ha trasladado su más sentido pésame a todos los familiares y amigos de Samuel y ha deseado la pronta recuperación de Jordi.

Para asistir al siniestro, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha informado que se movilizaron una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo equipo médico confirmó el fallecimiento de Samuel y asistió a Jordi por politraumatismo, que fue trasladado al Hospital General de Castellón.

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