Siete comunidades en alerta por el calor y la lluvia, con máximas de hasta 39 grados en España

Este sábado, 30 de mayo, varios puntos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid y La Rioja están en alerta por el calor, las lluvias y las tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Córdoba y Sevilla son las capitales de provincia con previsión de máximas más altas (39 ºC).

Las comunidades con aviso por altas temperaturas son: Córdoba, Jaén y Sevilla; Zaragoza; Badajoz y Cáceres; y Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste. Además, las tormentas están en Teruel y Zaragoza; Soria; Barcelona y Girona, que también están en aviso por lluvias; y la Ibérica riojana.

Granizo y tormentas secas

En paralelo, se darán probables chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en el Pirineo y entorno de la Ibérica, que podrán también afectar en forma de tormentas secas acompañadas de rachas muy fuertes de viento a zonas del centro peninsular.

Además, se podrán ocasionar tormentas secas acompañadas localmente de rachas muy fuertes de viento en otras regiones del centro peninsular. Por otra parte, la predicción también recoge bancos de niebla matinales en Galicia, alto Ebro y área cantábrica, con posibles brumas costeras en Alborán.

Nubes y chubascos

Durante la tarde, se formará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, con tormentas y chubascos en regiones de montaña del centro y nordeste que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y entorno de la Ibérica.

La AEMET indica que esta jornada se mantendrá estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, en el norte de Canarias y en el área cantábrica, así como en Galicia a primeras horas, todas estas zonas en las que predominarán los cielos nubosos.

Máximas en los termómetros

En cuanto a las temperaturas, la AEMET ha indicado que las máximas descenderán en Baleares, tercio norte y fachada oriental peninsular, y que subirán en Andalucía occidental y litorales de Alborán. Por otro lado, las mínimas estarán en ascenso en la mitad sur de la península y habrá un predominio de los descensos en el área cantábrica, alto Ebro y Galicia.

Mientras, los valores se mantendrán elevados en la mayor parte de España, superando los 34 a 36 ºC en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del tercio nordeste e incluso rebasando los 38 ºC en Guadiana y Guadalquivir.

También se vivirán noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 ºC, en el cuadrante suroeste, así como en puntos del litoral mediterráneo y de las depresiones del nordeste.

Vientos fuertes el domingo

Para el domingo, 31 de mayo, la Agencia ha señalado que soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de levante en el Estrecho, de norte en los litorales gallegos y de oeste en los cantábricos. En el resto del país se registrará en líneas generales viento flojo que arreciará por la tarde. Al mismo tiempo, predominará la componente norte en Baleares y Galicia, la este en el Levante, la sur en el sureste peninsular y la oeste en el resto.

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