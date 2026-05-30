Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Tiempo hoy

Siete comunidades en alerta por el calor y la lluvia, con máximas de hasta 39 grados en España

El calor, la lluvia y las tormentas invaden varios puntos de la península.

Imagen de archivo de una mujer durante una ola de calor

Imagen de archivo de una mujer durante una ola de calorGetty

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

Este sábado, 30 de mayo, varios puntos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid y La Rioja están en alerta por el calor, las lluvias y las tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Córdoba y Sevilla son las capitales de provincia con previsión de máximas más altas (39 ºC).

Las comunidades con aviso por altas temperaturas son: Córdoba, Jaén y Sevilla; Zaragoza; Badajoz y Cáceres; y Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste. Además, las tormentas están en Teruel y Zaragoza; Soria; Barcelona y Girona, que también están en aviso por lluvias; y la Ibérica riojana.

Granizo y tormentas secas

En paralelo, se darán probables chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en el Pirineo y entorno de la Ibérica, que podrán también afectar en forma de tormentas secas acompañadas de rachas muy fuertes de viento a zonas del centro peninsular.

Además, se podrán ocasionar tormentas secas acompañadas localmente de rachas muy fuertes de viento en otras regiones del centro peninsular. Por otra parte, la predicción también recoge bancos de niebla matinales en Galicia, alto Ebro y área cantábrica, con posibles brumas costeras en Alborán.

Nubes y chubascos

Durante la tarde, se formará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, con tormentas y chubascos en regiones de montaña del centro y nordeste que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y entorno de la Ibérica.

La AEMET indica que esta jornada se mantendrá estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, en el norte de Canarias y en el área cantábrica, así como en Galicia a primeras horas, todas estas zonas en las que predominarán los cielos nubosos.

Máximas en los termómetros

En cuanto a las temperaturas, la AEMET ha indicado que las máximas descenderán en Baleares, tercio norte y fachada oriental peninsular, y que subirán en Andalucía occidental y litorales de Alborán. Por otro lado, las mínimas estarán en ascenso en la mitad sur de la península y habrá un predominio de los descensos en el área cantábrica, alto Ebro y Galicia.

Mientras, los valores se mantendrán elevados en la mayor parte de España, superando los 34 a 36 ºC en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del tercio nordeste e incluso rebasando los 38 ºC en Guadiana y Guadalquivir.

También se vivirán noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 ºC, en el cuadrante suroeste, así como en puntos del litoral mediterráneo y de las depresiones del nordeste.

Vientos fuertes el domingo

Para el domingo, 31 de mayo, la Agencia ha señalado que soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de levante en el Estrecho, de norte en los litorales gallegos y de oeste en los cantábricos. En el resto del país se registrará en líneas generales viento flojo que arreciará por la tarde. Al mismo tiempo, predominará la componente norte en Baleares y Galicia, la este en el Levante, la sur en el sureste peninsular y la oeste en el resto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La previsión de Roberto Brasero para el inicio del puente de mayo: "Las tormentas, hacia el este"

Roberto Brasero avanza calor y tormentas para este viernes

Publicidad

El Tiempo

Imagen de archivo de una mujer durante una ola de calor

Siete comunidades en alerta por el calor y la lluvia, con máximas de hasta 39 grados en España

La previsión del sábado 30 de mayo

Roberto Brasero: "Vuelta a la primavera"

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de mayo de 2026

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de mayo

César Gonzalo
Enésima subida de temperaturas

En el norte se librarán, en el resto llega la cima del calor durante este fin de semana: la previsión de César Gonzalo

Roberto Brasero avisa: "Refresca en el norte, aprieta en el sur"
La Previsión

Roberto Brasero avisa: "Refresca en el norte, aprieta en el sur"

César Gonzalo
Altas temperaturas

César Gonzalo avanza una noticia muy esperada: se atisba el final del calor

Ayer se superaron varios récords de temperatura en el norte y hoy podría suceder en el interior de Cataluña, donde el calor se intensifica y se extienden los avisos de la AEMET. Siguen activos en el Valle del Ebro, Badajoz, interior de Cantabria, Ourense y se mantiene el nivel naranja en Vizcaya. Jueves de calor y sol, y de tormenta en las montañas del norte.

Roberto Brasero detalla dónde se registrarán las temperaturas más altas: "Más calor hacia el este"
La Previsión

Roberto Brasero detalla dónde se registrarán las temperaturas más altas: "Más calor hacia el este"

Siguen las altas temperaturas en toda España, sobre todo en el norte donde no se suelen encadenar tantos días de 35º ni en pleno mes de agosto. Ahora será en el este de España donde más subirán las temperaturas.

César Gonzalo

El calor se intensifica aún más y pueden superarse numerosos récords de temperatura: la previsión detallada de César Gonzalo

Roberto Brasero: "El calor se va a intensificar en la mayor parte de España"

Roberto Brasero: "El calor se va a intensificar en la mayor parte de España"

El calor excepcional golpea al País Vasco

Noches tórridas y colegios a 35 grados: el calor excepcional golpea al País Vasco

Publicidad