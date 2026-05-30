VÍDEO: El momento en el que la bandera de España cae al suelo durante el acto del Día de las Fuerzas Armadas

Este sábado 30 de mayo se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo (Pontevedra), un acto presidido por los Reyes y en el que participan 3.700 militares, 70 aeronaves, más de un centenar de vehículos y 32 motocicletas.

Las condiciones meteorológicas adversas han obligado a cancelar el desfile aéreo y han dejado también una de las primeras anécdotas de la jornada durante el homenaje a la bandera de España. La bandera nacional, portada por cuatro efectivos, tres guardias reales y un guardia civil, cayó al suelo durante la ceremonia de izado.

Entre gritos de "¡Viva España!" y mientras sonaba el himno nacional, comenzó el acto de izado, que no pudo completarse correctamente. Tras caer al suelo, la bandera tuvo que ser recogida para repetir el procedimiento. El rey Felipe VI reaccionó con un visible gesto de sorpresa ante lo ocurrido.

El izado de la bandera, símbolo de unión

El izado de la bandera de España durante el Día de las Fuerzas Armadas es uno de los momentos más solemnes de la celebración. Este acto simboliza la unidad y la soberanía nacional, además del compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa del país y del orden constitucional.

Asimismo, representa la continuidad histórica del Estado y sirve como homenaje a los militares que han dado su vida por España. A través de esta ceremonia se refuerza el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, así como los valores y tradiciones que conectan el pasado, el presente y el futuro de la nación.

Tras el izado de la bandera tiene lugar el homenaje a los caídos, uno de los momentos más emotivos de la jornada. Durante este acto se interpreta el toque de oración y se rinde tributo a los militares fallecidos en acto de servicio, en reconocimiento a su sacrificio y entrega.

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