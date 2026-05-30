Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

España

VÍDEO: El momento en el que la bandera de España cae al suelo durante el acto del Día de las Fuerzas Armadas

La bandera ha caído al suelo y ha tenido que ser recogida para repetir el izado.

Cae la bandera de España mientras la izan en el Día de las Fuerzas Armadas

Cae la bandera de España mientras la izan en el Día de las Fuerzas Armadas

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

Este sábado 30 de mayo se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo (Pontevedra), un acto presidido por los Reyes y en el que participan 3.700 militares, 70 aeronaves, más de un centenar de vehículos y 32 motocicletas.

Las condiciones meteorológicas adversas han obligado a cancelar el desfile aéreo y han dejado también una de las primeras anécdotas de la jornada durante el homenaje a la bandera de España. La bandera nacional, portada por cuatro efectivos, tres guardias reales y un guardia civil, cayó al suelo durante la ceremonia de izado.

Entre gritos de "¡Viva España!" y mientras sonaba el himno nacional, comenzó el acto de izado, que no pudo completarse correctamente. Tras caer al suelo, la bandera tuvo que ser recogida para repetir el procedimiento. El rey Felipe VI reaccionó con un visible gesto de sorpresa ante lo ocurrido.

El izado de la bandera, símbolo de unión

El izado de la bandera de España durante el Día de las Fuerzas Armadas es uno de los momentos más solemnes de la celebración. Este acto simboliza la unidad y la soberanía nacional, además del compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa del país y del orden constitucional.

Asimismo, representa la continuidad histórica del Estado y sirve como homenaje a los militares que han dado su vida por España. A través de esta ceremonia se refuerza el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, así como los valores y tradiciones que conectan el pasado, el presente y el futuro de la nación.

Tras el izado de la bandera tiene lugar el homenaje a los caídos, uno de los momentos más emotivos de la jornada. Durante este acto se interpreta el toque de oración y se rinde tributo a los militares fallecidos en acto de servicio, en reconocimiento a su sacrificio y entrega.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El hijo de Ábalos se pronuncia tras la imputación de Zapatero y señala al Gobierno: "No se le deja caer por lo que simboliza como expresidente"

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos

Publicidad

España

Pedro Sánchez comparece por la crisis del hantavirus

Última hora del PSOE en directo: El PSOE denuncia un "trato diferenciado" y pide no "judicializar la política"

Pedro Sánchez

Semana negra para el PSOE: 'Plus Ultra', Leire Díez y David Sánchez elevan la presión judicial sobre el Gobierno

Cae la bandera de España mientras la izan en el Día de las Fuerzas Armadas

VÍDEO: El momento en el que la bandera de España cae al suelo durante el acto del Día de las Fuerzas Armadas

El rey Felipe preside el acto central del Día de la Fuerzas Armadas
FUERZAS ARMADAS

Leonor acompaña por primera vez a los Reyes en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas marcado por el mal tiempo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto del proyecto 'Sumar'
Sumar

Así se creó Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz para mantener la unidad de la izquierda en España

Avión de Plus Ultra
Minuto a minuto

Alcaldes y presidentes autonómicos del PSOE temen que un 'superdomingo electoral' les perjudique

Ante las distintas causas judiciales que rodean al PSOE el presidente del Ejecutivo y líder del partido Pedro Sánchez ha anunciado una comparecencia en el Congreso en la que informará sobre la situación política.

Pedro Sánchez, en el Congreso.
PSOE

Moncloa confía en que el paso del tiempo baje la presión sobre Sánchez

Fuentes del entorno del presidente aseguran que en el Gobierno existe una convicción de que "hay que aguantar hasta el verano".

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

La Universidad Complutense reclama a Begoña Gómez más de 113.000 euros por el software de la cátedra

Imagen del empresario Julio Martínez Martínez en la comparecencia ante la Comisión de Investigación del 'caso Koldo'

Julio Martínez podría seguir la misma estrategia de Aldama: pactar con la Fiscalía a cambio de información

Imagen de la sede del PP

El juez Calama otorga al PP el mando de las acusaciones populares en la causa contra Zapatero

Publicidad