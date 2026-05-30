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Djokovic, tras la dura derrota ante Fonseca en cinco horas: "No sé si volveré a jugar en Roland Garros"

El tenista de 39 años sufrió una dolorosa derrota en cinco sets y cinco horas que le impidió levantar su slam número 25 en un torneo en el que ya no estaban Alcaraz ni Sinner.

Djokovic abandona la Chatrier tras perder ante Fonseca

Djokovic abandona la Chatrier tras perder ante Fonseca Reuters

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Novak Djokovic perdió este pasado viernes el segundo partido de su carrera en Roland Garros después de haber ganado los dos primeros sets. El tenista serbio cayó ante el joven brasileño Joao Fonseca en la tercera ronda del Grand Slam francés (6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 5-7) volviendo a dejar pasar la oportunidad de ganar su major número 25 en un torneo en el que no estaban sus dos grandes rivales: Alcaraz y Sinner.

"No sé si volveré a Roland Garros"

Djokovic, de 39 años, también dejó helados a los periodistas y aficionados del tenis cuando atendió a los medios en rueda de prensa: ¿ha sido tu último partido en Roland Garros? "No lo sé", respondió cabizbajo y dubitativo.

El tenista de Belgrado llegó a París con solo un partido en tierra (derrota ante Prizmic en Roma), pero con la baja de Alcaraz y la inesperada eliminación de Sinner en segunda ronda ante Juanma Cerúndolo, las opciones del serbio pasaron a multiplicarse. No obstante y pese a tener todo de cara ante Fonseca tras ganar los dos primeros sets, el brasileño despertó y cuajó una remontada para la historia convirtiéndose en el segundo tenista tras Jürgen Melzer en 2010 que remonta a Nole un 0-2 en Roland Garros.

"Me quedé sin energía"

"Creo que, sin ninguna duda, fue el mejor jugador en los momentos importantes de esos cruciales cuarto y quinto sets. Hubo intercambios y puntos increíbles. Encontró golpes extraordinarios, pegados a las líneas. Fue simplemente asombroso de su parte... También me quedé sin energía, no me sentí bien en absoluto en la pista durante el tercer y cuarto sets", explicó el serbio tras las cinco horas de partido ante un Fonseca que conectó 68 winners y terminó el partido con tres aces seguidos.

En este Roland Garros el tenis conocerá a un nuevo campeón de Grand Slam; Zverev y Ruud, los dos grandes favoritos.

En Wimbledon volverá a intentarlo

Por lo tanto, el tiempo sigue pasando y el 25 de Novak sigue sin llegar. Su siguiente oportunidad será en Wimbledon, posiblemente el Slam en el que más opciones tenga al no ser tan exigente como el resto, además no está Alcaraz, ante el que ha perdido sus dos últimas finales (2023 y 2024). Ahora, con la gira de tierra ya finalizara para él, descansará y comenzará a entrenar en hierba para intentar el asalto al All England Club.

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