VÍDEO: Un juez exime de pagar a una orquesta en Vitoria: "Ni se conocían entre ellos"

El Centro Gallego de Vitoria (Galicia) no tendrá que pagar los 6.655 euros que debía a una orquesta que contrató porque su actuación fue "lamentable", ya que los músicos desafinaban y tampoco se sabían las letras de las canciones. La sentencia fue dictaminada por la Audiencia Provincial de Álava.

La orquesta fue contratada por el Centro Gallego para amenizar la celebración de la Festividad de Santiago desde hace 40 años al mismo representante y, para 2023, este le aseguró la orquesta Ciudad de Vigo.

Mónica Calvo, presidenta del Centro Gallego, explicó que el contrato para los dos días de celebraciones de ese fin de semana, 22 y 23 de julio de 2023, ascendía a, aproximadamente, 14.000 euros y que, en comparación con otros años, ese grupo les exigió un adelanto del 50% del coste total.

Pagaron la cantidad estipulada, pero tras la actuación, el Centro Gallego no abonó el resto del contrato. Alegaron incumplimiento y la orquesta presentó una denuncia donde reclamaba el resto del dinero.

La sentencia, publicada en abril de este año por la Audiencia Provincial de Álava, confirma una resolución anterior de un juzgado de primera instancia y desestima la petición de la orquesta, por lo que exime al Centro a tener que abonar el resto de lo acordado al entender que se habían producido incumplimientos en el contrato.

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