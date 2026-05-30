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Los autobuses de Enrique Riquelme en la final de la Champions: "Disfruten esta noche, volveremos"

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha querido mandar un mensaje al fútbol europeo.

Enrique Riquelme en una imagen de archivo

Enrique Riquelme en una imagen de archivoEFE

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Enrique Riquelme ha querido lanzar un mensaje a PSG, Arsenal -finalistas de la Champions League- y resto de equipos europeos colocando hasta cuatro autobuses en los aledaños del estadio Puskas Arena, Hungría, con varios lemas: "Disfruten esta noche, volveremos", y "los rivales vienen y van. El Real Madrid vuelve".

"Disfruten esta noche, volveremos"

El empresario alicantino se postula como el gran y único rival de Florentino Pérez para ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid después de que su candidatura fuera aprobada por la Junta Electoral el pasado fin de semana.

El de Cox ha aprovechado la final de Champions de este sábado entre PSG y Arsenal para mandar un recado al fútbol europeo recordando que el Real Madrid "volverá" a la máxima instancia del fútbol europeo. Además, en Budapest también está Florentino Pérez, que ha viajado a Hungría para entregar un dossier a Ceferin sobre el caso Negreira tal y como prometió en su polémica rueda de prensa hace semanas.

Las elecciones serán el 7 de junio

El pasado 26 de mayo el Real Madrid comunicó que habrá elecciones el próximo domingo 7 de junio, fecha en la que los socios votarán entre Florentino Pérez o Enrique Riquelme: "La Junta Electoral aprueba que las votaciones se celebrarán el próximo día 7 de junio de 2026, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, Avenida Alejandro de la Sota s/n - Madrid, en donde quedarán instaladas las correspondientes mesas electorales. Esta información se enviará a todos los socios incluidos en el censo electoral".

Una de las grandes propuestas de Enrique Riquelme si se impone en las votaciones es reducir a la mitad la cuota de los socios hasta que el club vuelva a conquistar la Liga de Campeones. Riquelme presentó este pasado miércoles su proyecto social, anunciando importantes proyectos de infraestructuras, entre ellos un pabellón multiusos con capacidad para 15.000 espectadores destinado al baloncesto y a conciertos, además de un hotel y nuevas zonas deportivas y de ocio en la ciudad deportiva Valdebebas.

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