Real Madrid - Benfica: partido hoy del playoff de la Champions League, en directo

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Real Madrid - Benfica de los playoffs de la Champions League! Los de Arbeloa se juegan hoy el pase a los octavos de final en el Santiago Bernabéu y tras el 0-1 del partido de ida en el Estadio Da Luz de Lisboa.

Anoche el Atlético de Madrid hizo los deberes ante el Brujas, hoy el Real Madrid busca seguir el ejemplo y meterse en el sorteo del próximo viernes y que reunirá a los 16 mejores equipos de Europa. La principal noticia en la previa del partido, al margen del asunto Prestianni y su sanción por parte de la UEFA, es la baja de Kylian Mbappé. El delantero parisino se ha resentido de sus problemas en la rodilla y no ha entrado en la convocatoria.

Al Real Madrid le sirve cualquier empate o victoria para estar en la ronda de octavos de final, mientras que el Benfica está obligado a ganar para forzar la prórroga (diferencia de un gol) o superar la eliminatoria (diferencia de más de un gol).

¡Vamos ya con un partido apasionante! ¡Ya puedes seguir con nosotros en directo el Benfica - Real Madrid de la Champions League!