Champions League
Real Madrid - Benfica: partido hoy del playoff de la Champions League, en directo
Sigue en directo el partido de vuelta del playoff de la Champions League entre Benfica y Real Madrid.
Todo o nada esta noche (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid se juega media temporada ante el Benfica en la vuelta de los playoffs de la Champions League, un partido al que llegan con ventaja tras el 0-1 de la ida en Lisboa. Vinícius anotó el único gol en el Estadio da Luz y fue protagonista por partida doble: por su gol y por su incidente con Gianluca Prestianni, futbolista argentino que no jugará esta noche al estar sancionado de forma provisional por la UEFA.
El Madrid de Arbeloa afronta la cita de hoy ante el Benfica sin Kylian Mbappé, baja de última hora por sus problemas en la rodilla, unos problemas que arrastra desde el pasado mes de diciembre. Gonzalo apunta a titular en la delantera por la ausencia del jugador parisino, haciendo pareja con Vinícius Jr. Además de Mbappé, son baja por lesión Dean Huijsen, Jude Bellingham, Dani Ceballos y Eder Militao; y Rodrygo Goes por sanción.
Onces oficiales del Real Madrid - Benfica
Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler; Vinícius y Gonzalo.
Benfica: Trubin; Cabral, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Barreiro, Sudakov, Rafa Silva, Scheldrup y Pavlidis.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Benfica - Real Madrid de la Champions League!
¡Tenemos el once oficial del Real Madrid! Así sale hoy el equipo de Álvaro Arbeloa: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler; Vinícius y Gonzalo.
Álvaro Arbeloa ha llamado a cuatro jugadores del Castilla para completar la convocatoria de hoy frente al Benfica: Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.
La lista es la formada por Courtois, Lunin y Fran González como porteros, Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy como defensas, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago como centrocampistas, y Vinícius Jr, Gonzalo, Brahim y Mastantuono como delanteros.
Como ya hemos señalado, la noticia del día es la baja de Kylian Mbappé. El delantero parisino no ha entrado en la convocatoria y se une a las bajas de Dean Huijsen, Jude Bellingham, Dani Ceballos y Eder Militao (por lesión); y la de Rodrygo (por sanción). Con este panorama, Arbeloa no tiene mucho donde elegir todo apunta a que el once de esta noche será el siguiente: Courtois; Carreras, Asencio, Rüdiger, Trent; Tchouaméni, Camavinga, Valverde; Güler, Vinicius y Gonzalo.
Por su parte, el Benfica no podrá contar con Prestianni, sancionado de forma provisional por la UEFA tras lo ocurrido con Vinícius en Lisboa el pasado martes. El once de Mourinho puede ser el siguiente: Trubin; Cabral, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Barreiro, Sudakov, Rafa Silva, Scheldrup y Pavlidis.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Real Madrid - Benfica de los playoffs de la Champions League! Los de Arbeloa se juegan hoy el pase a los octavos de final en el Santiago Bernabéu y tras el 0-1 del partido de ida en el Estadio Da Luz de Lisboa.
Anoche el Atlético de Madrid hizo los deberes ante el Brujas, hoy el Real Madrid busca seguir el ejemplo y meterse en el sorteo del próximo viernes y que reunirá a los 16 mejores equipos de Europa. La principal noticia en la previa del partido, al margen del asunto Prestianni y su sanción por parte de la UEFA, es la baja de Kylian Mbappé. El delantero parisino se ha resentido de sus problemas en la rodilla y no ha entrado en la convocatoria.
Al Real Madrid le sirve cualquier empate o victoria para estar en la ronda de octavos de final, mientras que el Benfica está obligado a ganar para forzar la prórroga (diferencia de un gol) o superar la eliminatoria (diferencia de más de un gol).
¡Vamos ya con un partido apasionante! ¡Ya puedes seguir con nosotros en directo el Benfica - Real Madrid de la Champions League!
