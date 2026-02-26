Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Carlos Alcaraz, el rey de las finales: el único y sorprendente tenista que mejora su porcentaje ganador

Ninguno de los tenistas más ganadores de la historia alcanza el porcentaje del murciano... un récord solo superado por Thomas Muster.

Carlos Alcaraz en el duelo ante Khachanov en Doha

Carlos Alcaraz en el duelo ante Khachanov en DohaEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz no solo gana títulos, sino también maximiza sus oportunidades de ganarlos. El número 1 del mundo presenta un espectacular 76,4% de finales conquistadas como profesional, con 26 trofeos en 34 partidos por el título. Un registro que le convierte en el segundo jugador en activo más laureado, solo por detrás del legendario Novak Djokovic.

El serbio, de 38 años, acumula 101 títulos -24 de ellos de Grand Slam- y es el referente estadístico del circuito. Sin embargo, en términos de eficacia en finales, el murciano supera a todos los grandes nombres de la historia reciente, salvo una excepción.

El único que mejora su porcentaje es el austríaco Thomas Muster, que ganó 44 de sus 55 finales (80%), aunque la mayoría de sus éxitos llegaron en torneos de menor categoría, con la excepción de Roland Garros 1995, su único 'major'.

El extenista austríaco alcanzó el número 1 del ranking ATP durante seis semanas en 1996.​​ Con 40 títulos y 422 victorias en pistas de tierra batida, está considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos en dicha superficie.

Carlitos supera al 'Big Three'

Entre los tenista más ganadores de la historia, ninguno alcanza el porcentaje del murciano. Rafa Nadal se retiró con 92 títulos en 131 finales (70,2%); Djokovic suma 101 en 145 (69,6%); Jimmy Connors, el jugador con más títulos como profesional (109), cerró su carrera con un 66,4% (109 en 164); Roger Federer logró 103 en 157 finales (65,6%) e Ivan Lendl, 94 en 146 (64,3%).

El único que se aproxima en activo es Jannik Sinner. El italiano, número 2 del mundo, presenta 24 títulos en 33 finales, lo que supone un 72,7%.

Con apenas 22 años, Alcaraz ya exhibe un rendimiento en finales que le sitúa estadísticamente por encima de las grandes leyendas del tenis moderno, una muestra más de la dimensión histórica que empieza a tomar su carrera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ferran y Pedri desvelan las multas de Flick por llegar tarde: "¿Qué prefieres: no jugar o pagar?"

Ferran y Pedri desvelan las multas de Flick por llegar tarde: "¿Qué prefieres: no jugar o pagar?"

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz en el duelo ante Khachanov en Doha

Carlos Alcaraz, el rey de las finales: el único y sorprendente tenista que mejora su porcentaje ganador

El futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé

¿Qué tiene Kylian Mbappé? Volverá en días... o semanas: "Le podemos llamar lesión"

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr FC

Cristiano Ronaldo compra el 25% de la UD Almería

Rescatan a un esquiador sepultado en la nieve
Esquí

Agónico rescate en la nieve: salvan a un esquiador sepultado tras sufrir una caída

'No al racismo': El tifo del Bernabéu contra el Benfica
Real Madrid

El Real Madrid expulsa del Santiago Bernabéu a un hincha tras realizar un saludo nazi

Vinícius bate a Trubin en el Santiago Bernabéu
Champions League

El Real Madrid despide al Benfica (2-1) y sella su pase a los octavos de la Champions

El Real Madrid derrota al Benfica, con goles de Tchoauméni y Vinícius, y estará en los octavos de final, donde se medirá a Manchester City o Sporting de Portugal.

Valeria y Azkar en una competición
Canicross

Valeria y Azkar, el tándem perfecto del canicross: "Entreno seis días a la semana"

Valeria Batire Guridi Diéguez es bicampeona de España de canicross y subcampeona del mundo, y a sus 20 años, nada de eso sería posible sin su perro, Azkar, una combinación perfecta entre atleta y perro.

Rublev felicita a Alcaraz tras su partido en Doha

Rublev analiza su derrota ante Alcaraz en Doha: "Primer partido en el que me sentí competitivo jugando contra él"

Un autobús calcinado en Guadalajara, México

El Mundial de Fútbol, en alerta: peligran algunas sedes en México tras la oleada de violencia

El show de Laporta subido a un toro elevador en Mercabarna: "¡Madridista el que no bote!"

El show de Laporta subido a un toro elevador en Mercabarna: "¡Madridista el que no bote!"

Publicidad