Carlos Alcaraz, el rey de las finales: el único y sorprendente tenista que mejora su porcentaje ganador

Carlos Alcaraz no solo gana títulos, sino también maximiza sus oportunidades de ganarlos. El número 1 del mundo presenta un espectacular 76,4% de finales conquistadas como profesional, con 26 trofeos en 34 partidos por el título. Un registro que le convierte en el segundo jugador en activo más laureado, solo por detrás del legendario Novak Djokovic.

El serbio, de 38 años, acumula 101 títulos -24 de ellos de Grand Slam- y es el referente estadístico del circuito. Sin embargo, en términos de eficacia en finales, el murciano supera a todos los grandes nombres de la historia reciente, salvo una excepción.

El único que mejora su porcentaje es el austríaco Thomas Muster, que ganó 44 de sus 55 finales (80%), aunque la mayoría de sus éxitos llegaron en torneos de menor categoría, con la excepción de Roland Garros 1995, su único 'major'.

El extenista austríaco alcanzó el número 1 del ranking ATP durante seis semanas en 1996.​​ Con 40 títulos y 422 victorias en pistas de tierra batida, está considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos en dicha superficie.

Carlitos supera al 'Big Three'

Entre los tenista más ganadores de la historia, ninguno alcanza el porcentaje del murciano. Rafa Nadal se retiró con 92 títulos en 131 finales (70,2%); Djokovic suma 101 en 145 (69,6%); Jimmy Connors, el jugador con más títulos como profesional (109), cerró su carrera con un 66,4% (109 en 164); Roger Federer logró 103 en 157 finales (65,6%) e Ivan Lendl, 94 en 146 (64,3%).

El único que se aproxima en activo es Jannik Sinner. El italiano, número 2 del mundo, presenta 24 títulos en 33 finales, lo que supone un 72,7%.

Con apenas 22 años, Alcaraz ya exhibe un rendimiento en finales que le sitúa estadísticamente por encima de las grandes leyendas del tenis moderno, una muestra más de la dimensión histórica que empieza a tomar su carrera.

