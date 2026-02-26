Cristiano Ronaldo compra el 25% de la UD Almería

Cristiano Ronaldo amplía su presencia en el mundo del fútbol más allá de los terrenos de juego. El astro portugués ha adquirido el 25% de la Unión Deportiva Almería, actualmente tercero en la Liga Hypermotion, a través de su nueva sociedad de inversiones.

El futbolista, de 41 años, anunció la operación mediante un comunicado en el que explica que la compra se ha realizado a través de CR7 Sports Investments, una filial de la compañía CR7 SA con la que gestiona sus negocios e inversiones.

"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", señaló Cristiano en el texto difundido.

La nota no detalla cifras económicas de esta "inversión estratégica", aunque subraya que la operación representa el compromiso a largo plazo del delantero del Al-Nassr con la propiedad de equipos profesionales y un paso relevante en su faceta como emprendedor e inversor.

El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, mostró su satisfacción por la entrada del portugués en el accionariado del club: "Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí tanto en lo que respecta al equipo como la cantera".

Con este movimiento, Cristiano Ronaldo da un nuevo paso en su carrera empresarial mientras continúa en activo en el fútbol saudí.

