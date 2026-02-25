Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Una segunda mujer ha denunciado a Iñigo Errejón por presunta agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido en octubre del 2021 en el domicilio del exdiputado de Sumar.

Al parecer la presunta agresión habría tenido lugar el pasado 16 de octubre de 2021. Ambos estaban en una fiesta donde habrían consumido drogas y alcohol, supuestamente. Los dos se fueron a casa de Íñigo Errejón, en el desplazamiento él le habría insistido para que le realizase una felación y ella habría acabado por hacérsela. Después, según la versión dada, Errejón le habría introducido en la vagina los dedos en contra de su voluntad.

La denunciante indicaría en la declaración policial que en el domicilio del político él le manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con ella y esta habría contestado que "no sin preservativo". Él le habría asegurado que no iba a haber penetración pero "de manera sorpresiva y violenta, me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento".

En una entrevista en Cuatro el abogado de la actriz Elisa Mouliaá, primera denunciante, ha indicado que se trata de una mujer de "cierto reconocimiento público". Para garantizar el anonimato la denunciante habría presentado la denuncia en una comisaría de Madrid en lugar de hacerlo en los juzgados. Se ha constituido como testigo protegido.

Acusación de Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá es la primera denunciante. en las últimas semanas debían haberse producido novedades en su caso, pero su cambio de opinión sobre si seguir o no adelante con la acusación ha estancado un poco los plazos.

El juez debía haber dictado hace una semana si habría o no juicio oral contra Errejón por la denuncia de Mouliaá, pero esta decisión todavía no se conoce. El magistrado suspendió por "seguridad jurídica" la citación hasta que la actriz aclarase si renunciaba o no a seguir acusando al que fuera portavoz de Sumar.

Mouliaá había anunciado días antes que en redes sociales que retiraba su acusación pero matizaba que no se retractaba, pero justificaba dicha decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se sentía "sola sosteniendo todo". Sin embargo, todo volvió a cambiar después de que Fiscalía pidiese la absolución de Errejón en su escrito de conclusiones provisionales, Mouliaá anunció entonces que seguía adelante calificando de "deleznable" la actuación del Ministerio Público.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.