¿Qué tiene Kylian Mbappé? Volverá en días... o semanas: "Le podemos llamar lesión"

Álvaro Arbeloa confirmó este miércoles que Kylian Mbappé podría sufrir una "lesión" en la rodilla, motivo por el que no participó en el triunfo del Real Madrid ante el Benfica (2-1) que selló el pase a los octavos de final de la Champions League. El técnico blanco espera que la baja no se prolongue demasiado, aunque subrayó que lo prioritario es que el francés regrese "al cien por cien, sin molestias y con confianza".

"Esperamos que no se alargue muchísimo"

"Ayer tuvo que salir del entrenamiento (Mbappé). Hablamos con los médicos y lo mejor era que parase y se recuperase al cien por cien, que vuelva sin molestias y con confianza para todo lo que viene, que es muy importante. Vamos a ver si es cuestión de días, esperamos que no se alargue muchísimo", explicó el entrenador salmantino en rueda de prensa.

Arbeloa fue claro sobre la situación del delantero: "Lo mejor" es "que pare", porque "no está a gusto ni cómodo". "Le podemos llamar lesión, pero espero que sea una lesión no muy grave y pueda volver en pocos días o semanas. Tenemos muy claro lo que le pasa, queremos que se recupere", añadió.

El técnico destacó la capacidad del equipo para competir pese a las ausencias: "Sin Mbappé, sin Bellingham, sin Militao, sin Rodrygo, son importantísimos y fundamentales. Hemos sido capaces de vencer los dos encuentros y refuerza mucho al grupo que podamos competir con todas estas bajas".

Elogios a Vinícius Jr

En ese contexto, elogió el rendimiento de Vinícius Júnior, autor del gol decisivo ante el Benfica: "Alegría por el gran gol que ha hecho". "Se lo merece. Sin Mbappé, es más importante, estoy muy feliz por él", afirmó sobre el brasileño, que suma cinco partidos consecutivos viendo puerta.

También tuvo palabras de reconocimiento para Fede Valverde: "Desde que he llegado, Valverde está demostrando su nivel, es una extensión mía en el terreno de juego, es uno de los líderes, representa todo lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid. Incluso con molestias, no quiere parar, quiere jugar. Orgulloso del nivel que está dando".

"El Manchester City ya nos ha tocado 6-7 años, pero seguro que nos vuelve a tocar"

En el análisis táctico, Arbeloa admitió que a su equipo se le "atraganta el bloque bajo" cuando atacan a "10 jugadores en poco espacio". "Tenemos margen de mejora ahí, independientemente de la calidad de nuestros jugadores, debemos mejorar con un concepto colectivo y global. Soy muy optimista y espero ser capaz de hacerles mejorar", señaló.

Sobre el partido ante el Benfica, reconoció que "En la ida hicimos una grandísima primera parte, pero hoy el Benfica nos ha apretado muchísimo. Hemos tenido la fortuna de empatar pronto, hemos ido de menos a más. Cuando tenemos dificultades, somos capaces de arreglarlo en la segunda parte".

Finalmente, dejó una nota de humor al hablar del sorteo de octavos: "El Manchester City ya nos ha tocado 6-7 años, pero seguro que nos vuelve a tocar. No jugar la vuelta aquí será complicado, vamos a ver qué deparan las bolas calientes".

