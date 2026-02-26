España asumirá el control de la frontera Schengen en Gibraltar tras el acuerdo entre la UE y Reino Unido

La Unión Europea y el Reino Unido han publicado este jueves el tratado que regula la relación de Gibraltar con el bloque comunitario tras el brexit. El acuerdo otorga a España un papel central en la gestión del espacio Schengen en el Peñón: asumirá el control de la frontera exterior y podrá oponerse a la concesión o renovación de permisos de residencia por motivos de seguridad o salud pública.

El texto contempla la desaparición de todas las barreras físicas para la circulación de personas entre Gibraltar y el espacio Schengen. España será responsable de los controles en el puerto y el aeropuerto gibraltareños, que actuarán como puntos de entrada al área sin fronteras internas. Las autoridades españolas gestionarán los visados de corta duración cuando el destino principal sea Gibraltar y aplicarán las bases de datos de la Unión, incluido el Sistema de Información de Schengen.

Permisos de residencia bajo supervisión

Aunque el Reino Unido mantiene la competencia para expedir y renovar permisos de residencia en el Peñón, deberá notificar previamente a España cada solicitud. Si en un plazo de 28 días las autoridades españolas presentan objeciones por considerar que el solicitante supone una amenaza para el orden público, la seguridad interna o la salud pública, el permiso no podrá concederse ni renovarse.

El tratado también permite a España instar la retirada de una autorización ya concedida si surgen motivos vinculados a la seguridad o al orden público. En ese supuesto, el Reino Unido deberá proceder a su revocación sin demora.

Fin de la Verja e integración aduanera

El acuerdo incluye la eliminación definitiva de la verja y la integración de Gibraltar en la unión aduanera de la Unión Europea. Además, establece un sistema de cooperación para combatir el contrabando, con especial atención al tabaco. Los cigarrillos deberán tributar al menos 115 euros por cada 1.000 unidades mediante un impuesto mixto. Asimismo, la diferencia de precio respecto al entorno no podrá superar los 0,80 euros por paquete o el 15%.

Desde la Junta de Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, ha valorado la publicación del tratado, aunque ha advertido sobre lo que denomina una "verja invisible" en materia fiscal. "Siempre he emplazado a que la fiscalidad gibraltareña se tiene que adaptar a la fiscalidad de la UE para que no tengamos en Gibraltar una isla", ha señalado.

El texto deberá ahora ser ratificado por todos los Estados miembros, el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su entrada en vigor. El acuerdo redefine el encaje de Gibraltar en el espacio europeo tras la salida del Reino Unido de la Unión y sitúa a España como actor clave en la gestión fronteriza y de seguridad en el Peñón.

