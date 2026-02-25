Rublev analiza su derrota ante Alcaraz en Doha: "Primer partido en el que me sentí competitivo jugando contra él"

Andrey Rublev volvió a perder ante Carlos Alcaraz en las semifinales del ATP 500 de Doha, su cuarta derrota consecutiva ante el murciano en los últimos cuatro duelos y un cara a cara que refleja un contundente 5-1 a favor del número 1 del mundo. El tenista ruso solo ha sido capaz de batir al de El Palmar en los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2024, en sus otros cinco partidos siempre ha acabado perdiendo (Doha, Cincinnati, Wimbledon y en las ATP Finals de 2024 y 2023). Cualquiera vería la botella medio vacía con estos datos, pero el bueno de Rublev ha sacado conclusiones positivas después de su último partido ante el ganador de siete grand slam.

Y es que Rublev, en una entrevista con el diario Marca, ha analizado esa semifinal en Doha y apunta a que por primera vez "me sentí competitivo jugando contra él desde la línea de fondo".

"Aprendí muchas cosas. La primera es que estoy por el buen camino. Es el primer partido en el que me sentí competitivo jugando contra él desde la línea de fondo. En los precedentes, incluido el que le gané en Madrid o cuando le gané un set, era más porque Carlos jugó mal o que yo, por momentos, jugué muy bien. El partido de Doha fue completamente distinto. Es verdad que él estuvo bien, sin hacer nada increíble, pero fui capaz de competir de tú a tú desde el fondo. Sentí que le aguantaba el ritmo, la potencia, la intensidad... Y es la primera vez que noté eso con Alcaraz en el otro lado de la red", reconoce el tenista ruso y actual número 18 de la ATP.

"No puedes meterte en la cabeza que es invencible. Tienes que respetarle, pero..."

Rublev, ganador de 17 títulos ATP, considera que en Doha dio un paso hacia delante en sus partidos ante Alcaraz, un jugador ante el que en los anteriores duelos "sólo me valía la táctica de pegar un ganador".

"Las otras veces que habíamos jugado si no terminaba el punto al tercer o cuarto tiro, no tenía ninguna opción. No aguantaba ni su ritmo ni su intensidad, algo que sí sucedió en atar. Antes sólo me valía la táctica de pegar un ganador porque, si nos metíamos en un rally, él pasaba a tener todo el control. En las recientes semifinales, sentí que no había la necesidad de jugar tan rápido y podía defender los puntos largos. Luego para ganarle es una cuestión también de detalles que él hace mejor que yo", explica Rublev.

El campeón del Mutua Madrid Open 2024 y Montecarlo 2023 es muy claro al ser preguntado sobre si opina que se puede ganar a Alcaraz teniendo en cuenta el momento de tenis y forma por el que atraviesa.

"¿Imbatible? Es una pregunta más para él porque él es el que está ganando los partidos. Yo el sentimiento que tengo es que le quiero ganar. Y que quiero ser lo suficientemente competitivo como para ganar los títulos. No puedes meterte en la cabeza que es invencible. Tienes que respetarle a Carlos y a cualquier otro rival, pero a la vez creer en ti mismo y pensar en que puedes ganar. Si no lo crees es mejor que no salgas a la pista", india Rublev en la entrevista con el diario Marca.

Por último, el tenista ruso cuenta cuál es el mejor consejo que le ha dado Marat Safin, su actual entrenador.

"Me ha dado muchos consejos. El mejor: sal a la pista sin que nada más te importe", desvela Rublev.