Muere Antonio Tejero, autor del intento de Golpe de Estado del 23-F

Antonio Tejero Molino, exteniente coronel de la Guardia Civil conocido por su famoso intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido a los 93 años de edad, tal y como confirma el abogado en representación de la familia Tejero-Díez a Antena 3 Noticias.

Su muerte se produce el mismo día de la publicación de los documentos desclasificados sobre el intento de Golpe de Estado del 23-F.

Es una noticia de última hora sobre el fallecimiento de Antonio Tejero. Prueba a refrescar la página web para obtener información actualizada.