Última hora
Muere Antonio Tejero, autor del intento de Golpe de Estado del 23-F
El excoronel fallece a los 93 años el mismo día en que se desclasifican los documentos secretos sobre el Golpe de Estado fallido.
Antonio Tejero Molino, exteniente coronel de la Guardia Civil conocido por su famoso intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido a los 93 años de edad, tal y como confirma el abogado en representación de la familia Tejero-Díez a Antena 3 Noticias.
Su muerte se produce el mismo día de la publicación de los documentos desclasificados sobre el intento de Golpe de Estado del 23-F.
