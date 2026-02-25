Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Antonio Tejero, autor del intento de Golpe de Estado del 23-F

El excoronel fallece a los 93 años el mismo día en que se desclasifican los documentos secretos sobre el Golpe de Estado fallido.

Antonio Tejero

Antonio Tejero

Juan Muñoz
Actualizado:
Publicado:

Antonio Tejero Molino, exteniente coronel de la Guardia Civil conocido por su famoso intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido a los 93 años de edad, tal y como confirma el abogado en representación de la familia Tejero-Díez a Antena 3 Noticias.

Su muerte se produce el mismo día de la publicación de los documentos desclasificados sobre el intento de Golpe de Estado del 23-F.

Es una noticia de última hora sobre el fallecimiento de Antonio Tejero. Prueba a refrescar la página web para obtener información actualizada.

