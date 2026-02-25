Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo a Pedro Sánchez: "El 23-F había un presidente que luchaba contra el terrorismo, ahora usted pacta con ellos y los excarcela"

El presidente del Gobierno reprocha al líder de la oposición de hacer "política para ultras en lugar de política para adultos".

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso

Feijóo a Pedro Sánchez: "El 23-F había un presidente que luchaba contra el terrorismo, ahora usted pacta con ellos y los excarcela"

Irene Rodríguez
Publicado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados que, además de desclasificar los documentos del 23-F, lo haga "con los presupuestos, con las viviendas que ha hecho y nadie sabe donde está, los documentos policiales que advierte va a dar papeles a un millón de irregulares, quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, los datos de los fijos discontinuos y causas del apagón".

Aunque no se ha olvidado de todos los casos que rodean al PSOE, porque "puestos ha desclasificar hazlo con los contratos que han acabado en mordidas, los papales del Delcygate, sus viajes o los de su falcón a Republica Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quien le financió las primarias": ¿No crees que también es su responsabilidad?

Por su parte, Pedro Sánchez, "la responsabilidad del Gobierno es hacer avanzar a nuestro país" destacando que en 2023 se ha creado el triple de empleo que en Estados Unidos: "Esa es la responsabilidad del Gobierno, que España progrese".

El gallego le echa en cara al socialista que "presume limpieza cuando le come la corrupción". Menciona al ministro Marlaska y Puente, tras los últimos acontecimientos sobre las denuncias por presunta agresión sexual al exDAO de la Policía Nacional y el accidente ferroviario en Adamuz con 47 víctimas.

"Nos acabará intentando convencer que lo paró usted"

Además, de recordarle que pactó con EHBildu para investirle como presidente del Gobierno y ahora quiere desclasificar los documentos del 23-F, cuando ese día "había un presidente que luchaba contra el terrorismo, ahora usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela" para continuar en el poder.

Asegura que "por estas razones se le da la espalda" y las vincula con los resultados del PSOE en las elecciones de Extremadura y Aragón, "por eso le votan menos porque ha arrasado con todo y no quieren un futuro con usted".

Anuncia que en dos horas se reunirá con los médicos "a los que su Gobierno les insulta", le dice a Sánchez, ya que según el popular "ellos trabajan por el futuro" mientras que él "representa al pasado": "Si sigue usted así nos acabará intentando convencer que el 23-F lo paró usted".

"Política para ultras"

El presidente del Gobierno ha reprochado a Feijóo que a lo único que se dedica es a decir "bulos e infamias": "Para una cosa que tiene que hacer como jefe de la oposición, vienes y me lees una sarta de mentiras".

Al igual que el líder popular, Sánchez también le ha recordado los casos que rodean al PP como el del alcalde de Móstoles, "con los pocholos que en la Comunidad de Madrid se dedica a gestionar la educación de los hijos de los madrileños", con la empresa Quirón y la Sanidad, o con Carlos Mazón al que han señalado "diciendo negligente o grosera negligencia".

El jefe del Ejecutivo concluye con una reflexión sobre Feijóo: "Para lo que ha quedado. En lugar de política para adulto, política para ultras".

