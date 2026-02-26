Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Real Madrid expulsa del Santiago Bernabéu a un hincha tras realizar un saludo nazi

Fue cazado por las cámaras de televisión antes del Real Madrid - Benfica de Champions League

'No al racismo': El tifo del Bernab&eacute;u contra el Benfica

'No al racismo': El tifo del Bernabéu contra el BenficaEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

Un aficionado de la grada de animación del Real Madrid fue expulsado este miércoles del estadio Santiago Bernabéu tras realizar el saludo nazi en repetidas ocasiones antes del inicio del partido de Champions League ante el Benfica. El club blanco anunció además el inicio del procedimiento para su expulsión definitiva como socio.

"Este socio fue localizado por los miembros de seguridad y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu"

Real Madrid

"El Real Madrid comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica", señala la entidad en un comunicado oficial.

El club confirmó que actuó de inmediato contra este hombre en la 'Grafa Fans' tras la difusión de las imágenes: "Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu", añade la nota.

En el mismo comunicado, la entidad mostró su rechazo absoluto a este tipo de comportamientos: "El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad".

'No al racismo. Respeto'

El incidente se produjo en una grada que, precisamente este miércoles, exhibía el mensaje de 'No al racismo. Respeto' en el arranque del encuentro, después de que Vinícius denunciara el insulto racista de Gianluca Prestianni en la ida del playoff disputado en Lisboa por un presunto insulto racista.

