Juan Diego Bonillo, soldado colombiano en la guerra de Ucrania: "Escuchar el dron es escuchar la muerte"

Primer día del quinto año de la guerra de Ucrania y el conflicto continúa. La pasada noche, las defensas antiaéreas rusas derribaron 69 drones ucranianos sobre nueve regiones de Rusia y el mar Negro, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. Por su parte, el Kremlin admitió que, al no haber conseguido "todos sus objetivos", la guerra continuará.

En la ciudad ucraniana de Jarkov se encuentra Juan Diego Bonillo, un soldado colombiano de Volodimir Zelenski con el que Antena 3 Noticias ha podido hablar finalmente este miércoles sobre como está la situación en el frente tras casi 1.500 días de conflicto, después de que tuvo que posponer el encuentro "por cuestiones de bombardeo".

Lleva 13 meses en Ucrania como soldado de infantería operando en varias zonas del país. Decidió luchar en esta guerra porque "siempre me gustó al vida militar", además de también "buscar una estabilidad económica", ya que cuenta que en Colombia "la remuneración es muy poca".

Asegura que "vivir el día a día de la guerra es complicado" por ello considera que el trabajo militar "tiene que ser para el que le guste". Confiesa que "mucha gente nos llama mercenarios, pero somos voluntarios extranjeros porque nos regimos bajo un contrato legal del ministerio de Defensa de Ucrania".

"No estamos con fines criminales y tenemos los mismos derechos que un soldado ucraniano y trabajamos con los mismos ideales", explica, añadiendo que ganan el mismo dinero que un combatiente local: "El pago mensual puede llegar hasta los 4.000 dólares (unos 3.389,32 euros)".

Una guerra tecnológica

Desde que comenzó el conflicto el 24 de febrero de 2022 la situación "ha evolucionado mucho" debido a que ahora se ha convertido en "una guerra muy tecnológica" de la que subraya que "nadie estaba preparado": "La tecnología es algo que nos impresión, la capacidad de drones que tiene el frente".

"El zumbido que tienen las alas del dron es escuchar el sonido de la muerte", confiesa el soldado. Cuenta que este vehículo aéreo no tripulado son muy rápidos, llegando a alcanzar los 200 kilómetros por hora, por ello considera que "sobrevivir al ataque de un dron después de que sea detectado es casi imposible": "Los drones han dado un giro completo a esta guerra".

La muerte de cerca

En este año que lleva en el país ucraniano asegura haber "visto la muerte muy cerca", además de salir herido en una ocasión "por una mina que nos lanzó un dron", aunque afirma que "eso no me baja la moral porque he perdido compatriotas": "Cada vez que veo que un compañero queda en una misión me da más espíritu de lucha en querer participar en la guerra".

No tiene pensado abandonar el conflicto y quiere permanecer hasta el final "o hasta que Dios me vaya a tener con vida".

