Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti: Horario y dónde ver el partido de las Nitto ATP Finals, en directo

Tras dos victorias ante Alex de Miñaur y Taylor Fritz en Turín, Carlos Alcaraz afronta este jueves uno de los partidos más importantes del año ante Lorenzo Musetti en la terca jornada del Jimmy Connors Group de las Nitto ATP Finals, con la clasificación para las semifinales y el número 1 en juego. Será un todo o nada para el campeón de Roland Garros y el US Open ante un Musetti que resucitó a última hora ante De Miñaur para seguir con opciones de clasificación en la cita de maestros.

El tenista español está ante la ocasión de amarrar el número 1 de la ATP y certificar su presencia en las semifinales como primero de grupo, lo que a priori le evitaría un cruce con Jannik Sinner en la antesala de la final. Para ello necesita ganar a Lorenzo Musetti, con quien tiene un cara a cara favorable de 6-1. El tenista de El Palmar se ha impuesto en los seis últimos partidos ante el tenista de Carrara, cuya única victoria se produjo en la final de Hamburgo en 2022. Desde ese primer partido entre ambos, Alcaraz siempre ha salido victorioso ante Musetti: 1/8 Roland Garros 2023, 1/8 Beijing 2023, 1/8 Miami 2024, final Montecarlo 2025, semifinal Roma 2025 y semifinal Roland Garros 2025.

Pese a su buen desempeño en las Nitto ATP Finals 2025, Carlos Alcaraz aún no tiene asegurada su clasificación para las semifinales: el murciano necesita ganar o perder en tres sets. Si el campeón de ocho títulos en 2025 cede ante Musetti en dos sets, podría quedar fuera de los cruces si Taylor Fritz gana a Alex de Miñaur en el otro partido del Jimmy Connors Group.

Head to head entre Alcaraz y Musetti

El cara a cara entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti es favorable (6-1) al tenista español, con seis triunfos en los seis últimos partidos.

- Semifinal Roland Garros 2025: victoria de Carlos Alcaraz (4-6, 6-0, 2-0 y retirada).

- Semifinal Masters Roma 2025: victoria de Carlos Alcaraz (6-3 y 7-6).

- Final Montecarlo 2025: victoria de Carlos Alcaraz (3-6, 6-1 y 6-0).

- Octavos Miami Open 2024: victoria de Carlos Alcaraz (6-3 y 6-3).

- Octavos Beijing 2023: victoria de Carlos Alcaraz (6-2 y 6-2)

- Octavos Roland Garros 2023: victoria de Carlos Alcaraz (6-3, 6-2 y 6-2).

- Final Hamburgo 2022: victoria de Lorenzo Musetti (6-4, 6-7 y 6-4).

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti

El partido del Jimmy Connor Group de las Nitto ATP Finals 2025 entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti se jugará el jueves 13 de noviembre en la sesión nocturna del Inalpi Arena de Turín, no antes de las 20:30 horas (horario peninsular).

El partido Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti de las Nitto ATP Finales se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la última hora del torneo.