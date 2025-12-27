Quién es Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino, desaparecido junto a tres de sus hijos en un naufragio en Indonesia

Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos son los desaparecidos en el naufragio del barco en el que viajaban en la isla de Padar, Indonesia. De momento, no se ha confirmado el fallecimiento de ninguno de ellos por las autoridades locales, la familia ni el Ministerio de Exteriores de España. No obstante, muchos clubes españoles ya han dado por hecho las muertes de Fernando y sus tres hijos. Este domingo se reactivará la búsqueda.

¿Quién es Fernando Martín?

Fernando Martín, de 44 años, entrena al Valencia B Femenino (Tercera RFEF), conjunto al que se incorporó este año para intentar el ascenso y continuar formando al máximo número de jugadoras posible para el primer equipo. Según el Levante-EMV, Martín lleva más de una década asumiendo distintas funciones dentro de la estructura en el Valencia Femenino y en la Academia VCF.

En cuanto a su trayectoria profesional en el fútbol, el técnico de 44 años se formó en la cantera del Valencia CF y desarrolló una amplia carrera en el fútbol español. Debutó como profesional en el CD Eldense y pasó por clubes como Benidorm, Cultural Leonesa y, especialmente, el CD Alcoyano, con el que disputó tres play-offs y logró el ascenso a Segunda División. También jugó en Cartagena, Ontinyent y La Nucía, donde se retiró en la temporada 2014-2015.

¿Qué ha ocurrido?

En lo relacionado con el naufragio y a pesar de que las investigaciones sobre el caso están dando sus primeros pasos, medios locales como 'Jakarta Globe' han informado de que la embarcación siniestrada (KM Putri Sakinah) transportaba a 11 viajeros entre la familia, tripulación y guías... Al parecer, el naufragio podría haberse producido por la colisión del barco con olas de más de dos metros y una posible avería del motor. El barco naufragó sobre las 20:30 hora local de Indonesia este pasado viernes.

La madre y una de las hijas se salvaron al caer al mar

Según el servicio de emergencia indonesio SAR, los desaparecidos son Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, y tres de sus hijos (dos chicos y una chica de 12, 10 y 9 años). Los otros siete tripulantes han sido rescatados con vida, entre ellos estaba también la esposa de Fernando y madre de los niños, Andrea Ortuño, la otra hija del matrimonio (Mar), cuatro tripulantes y un guía turístico.

Fernando y sus tres hijos se habrían quedado atrapados en el camerino

Las primeras investigaciones apuntan a que los supervivientes cayeron al mar, mientras que Fernando y sus tres hijos podrían haber quedado encerrados en el camerino de la embarcación, que se partió rápidamente tras el impacto y terminó hundiéndose. Por otra parte, Enrique Ortuño, propietario del restaurante El Coso del Mar y padre de Andrea, esposa y madre de los tres hijos fallecidos, ha asegurado que está en contacto continuo con su hija: "Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente", explicó el abuelo.

"Se ha encontrado la mitad del barco, la otra parte debe estar en el fondo del mar. Recuperar los cuerpos es muy difícil... La búsqueda seguirá tres días; después, ya no hay nada que hacer", reconoció con dolor Enrique Ortoño al medio valenciano 'Las Provincias'.

Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días. De momento, la búsqueda se reanudará este domingo 28 de diciembre.

El fútbol español ya lamenta sus muertes

Tras conocerse la triste noticia, la RFEF y decenas de equipos del fútbol español (Primera, Segunda División...) han compartido publicaciones en sus redes sociales lamentando lo sucedido.

