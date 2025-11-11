Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alcaraz explica su remontada ante Fritz: "Estaba cansado sin saber qué hacer, pero..."

El murciano remonta ante Fritz (6-7(2), 7-5 y 6-3) para sumar su segunda victoria en Turín y roza las semifinales y el número 1 mundial. El estadounidense destaca su "anticipación" y su defensa.

Alcaraz, eufórico tras tumbar a Fritz en TurínEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz se ha impuesto este martes al estadounidense Taylor Fritz por 6-7(2), 7-5 y 6-3 en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals de Turín. El murciano, que necesitó casi tres horas para remontar un partido durísimo, dio un paso de gigante hacia las semifinales y está a solo una victoria de cerrar el año como número 1 del mundo.

"Con el 6-5 en el segundo set he conseguido bolas de 'break' y tenía que aprovechar, ahí fue el momento clave"

Carlos Alcaraz

"Estoy muy contento. Y cansado. Un momento estaba cansado sin saber qué hacer, pero encontré mi buen tenis. Taylor jugó muy bien, intenté convertir las oportunidades que me brindó. Gran nivel de partido. Espero que la gente disfrutara", dijo Alcaraz sobre la pista del Inalpi Arena tras el encuentro, satisfecho por su reacción y por la manera en que logró darle la vuelta al partido.

El español reconoció que en el primer set estuvo contra las cuerdas y que la clave estuvo en el final del segundo parcial. "En un partido todo puede cambiar en un solo punto. No he sido capaz de restar bien con ese saque que tiene y lo he pasado mal. Pero ha estado muy igualado. Con el 6-5 en el segundo set he conseguido bolas de 'break' y tenía que aprovechar, ahí fue el momento clave. Encontré confianza y fortaleza mental para jugar un gran tercer set. He aprovechado lo poco que me ha concedido en el segundo. Todo fue para mi lado después de ese momento", explicó.

Fritz: "Es muy bueno anticipando golpes"

Su rival, Taylor Fritz, no dudó en reconocer el mérito del murciano, especialmente en el aspecto defensivo. "Es muy rápido. Es muy bueno anticipándose. Yo golpeaba las pelotas, cuando tenía esos golpes fáciles, en ambas direcciones. Se anticipa bien y tal vez pueda ver por cómo me coloco dónde voy a golpearla", destacó el estadounidense en rueda de prensa.

"Elige el lado correcto muchas veces. No sé si ha habido algún partido en el que alguien haya elegido más veces el lado correcto en los golpes cortos contra mí. Por eso digo que no puede ser solo suerte. Se mueve muy bien y anticipa muy bien. Estoy seguro de que anticipó muchos de los golpes", abundó Fritz, quien llegó a poner contra las cuerdas al español, aunque sin poder mantener el ritmo en el tercer set.

El estadounidense insistió en su admiración por la capacidad de Alcaraz para leer el juego: "Para ser sincero, en muchas de esas pelotas cortas, intenté variar. A veces fui a por lo que me parecía el golpe más obvio. A veces a por lo que me parecía el golpe menos obvio para él. Parecía estar ahí siempre...".

A un paso de certificar el número 1

Con esta victoria, Alcaraz suma dos triunfos en Turín y podría certificar su clasificación a semifinales si Alex de Miñaur vence al italiano Lorenzo Musetti.

En la última jornada del grupo se medirá precisamente a Musetti, donde podría sellar su pase y seguir en la lucha directa con Jannik Sinner, su principal rival por el liderato del ranking.

El italiano tiene que ganar el torneo como invicto y esperar que Alcaraz no llegue a la final para arrebatarle el número 1 mundial.

"Para ser sincero, intento no pensar en ello. Pero es muy difícil no pensar en el puesto número 1. Al principio del partido pensé un poco en ello. Pero durante el partido había muchas otras cosas en las que estar", declaró en rueda de prensa.

Al murciano le basta una sola victoria para certificar su objetivo. Puede ser ante Lorenzo Musetti en la última jornada de la fase de grupos o en las semifinales

