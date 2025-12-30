Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Perderse para ganar: Gran Canaria acoge el mayor evento de orientación de Europa en Navidad

La excusa es el deporte, pero el plan va mucho más allá. En familia, con mascota o incluso con el bebé a cuestas, más de 300 participantes han tomado la isla en una prueba que mezcla orientación, aventura y turismo activo.

Sandra Cavia
Publicado:

Mapa y brújula en mano, mirada atenta y zapatillas listas. Porque esta es, quizá, la mejor manera de conocer una isla: perderse recorriendo sus calles, sus senderos… o directamente corriendo por ellos, escaleras incluidas. Así se vive estos días en Gran Canaria la mayor carrera de orientación de Europa celebrada en Navidad.

Más de 300 participantes de 20 nacionalidades

Los participantes forman parte de un pelotón internacional con corredores de más de 20 nacionalidades distintas. Muchos eligen Canarias porque en sus países este tipo de eventos no pueden celebrarse en diciembre. Aquí, en cambio, el plan viene con sol y 22 grados de regalo. "Me encanta Canarias, es la tercera vez que venimos", confesaban sin dudar.

Durante cinco días, los participantes se han orientado por distintos puntos de Gran Canaria, alternando etapas rurales y urbanas. Costa, medianías y cascos históricos han servido de escenario para un recorrido exigente y variado. La última etapa ha tenido lugar en Arucas: más de tres kilómetros con desnivel, buscando balizas desde el primer árbol hasta el último rincón del municipio.

5 etapas en 5 días

El Gran Canaria Orienteering Meeting (GCOM) se consolida así como el mayor evento internacional de carreras de orientación de las Islas Canarias. Un programa ambicioso con cinco etapas: nocturna, sprint, media y larga, modalidad Trail-O, entrenamientos y hasta visitas turísticas guiadas para los inscritos.

Diversión, estrategia y esfuerzo físico van de la mano. "Me encanta, es súper divertido. Se lo recomiendo a todo el mundo porque es muy entretenido", aseguraba un corredor. Y no es solo correr: "Hace falta el cerebro y la forma física", añadía otra participante. Porque en este deporte, perderse no es un error: es parte del juego… y el camino para llegar a meta.

