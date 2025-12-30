Vinícius, de los pitos al cariño de la afición: "Sabemos que tenemos que mejorar en 2026"

Vinícius Júnior pasó de los silbidos del Santiago Bernabéu al cariño masivo del madridismo y asumió que el Real Madrid debe dar un paso adelante tras cerrar 2025 sin títulos.

El brasileño reconoció, tras el entrenamiento de puertas abiertas celebrado en el estadio Alfredo di Stéfano, que el equipo necesita mejorar en el nuevo año y que, a nivel personal, sigue en pleno aprendizaje dentro del club blanco.

"Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros, que casi siempre ganamos casi todo, y no tenemos dudas de que vamos a volver"

Tras unos días de vacaciones, Vini se reencontró con la afición en una sesión marcada por el entusiasmo de los más pequeños. "Este día cada año es más especial al poder estar con nuestra gente. Sabemos que tenemos que mejorar, que 2026 tiene que ser mejor para todos y sobre todo para el madridismo", manifestó el extremo.

El brasileño fue más allá al analizar un curso atípico para un club acostumbrado a ganar: "Sigo aprendiendo mucho en este club, con esta afición y de la gente. Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros, que casi siempre ganamos casi todo, y no tenemos dudas de que vamos a volver porque el Real Madrid es así y sabemos donde estamos", añadió.

Vinícius recorrió las gradas tras el entrenamiento firmando camisetas y haciéndose fotos con decenas de aficionados, antes de pedir al nuevo año "salud, tranquilidad y muchos títulos para el Real Madrid".

4.150 entradas que se quedaron cortas

La jornada sirvió también como un baño de masas para la plantilla dirigida por Xabi Alonso, que afronta el inicio de 2026 con varias ausencias importantes. No participaron Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold ni Éder Militao, lesionados, ni Brahim Díaz, concentrado en la Copa África.

Aun así, las 4.150 entradas puestas a disposición de los socios se agotaron rápidamente y el Di Stéfano se llenó de pancartas, aplausos y cánticos, con el nombre de Kylian Mbappé como el más coreado.

Jugadores como Jude Bellingham, Vinícius, Thibaut Courtois o Dani Ceballos prolongaron durante casi una hora el contacto con la grada. También fue una sesión positiva para Xabi Alonso por la recuperación total de Fede Valverde, ya sin molestias en el tobillo.

Sin Carvajal, Trent ni Militao

En la enfermería siguen Carvajal, Trent y Militao, que arrancarán 2026 sin opciones de reaparecer ni ante el Real Betis ni en la Supercopa de España.

El entrenamiento, con mucho balón y ejercicios reducidos, terminó con un ambiente festivo, lanzamiento de balones a la grada y la tradicional foto del equipo ganador, cerrando un día especial para la afición blanca en el último entrenamiento abierto del año.

