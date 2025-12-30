Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump eleva la presión sobre Venezuela y anuncia el primer ataque terrestre y un nuevo ataque naval

El presidente de Estados Unidos ha anunciado la destrucción de una instalación dedicada a la fabricación de drogas.

EEUU bombardea un buque en Venezuela

Trump anuncia la destrucción de una instalación de drogas y se registra un ataque naval en el Pacífico | Antena 3 Noticias

La administración de Donald Trump ha abierto un nuevo frente en su política exterior con un incremento de la presión sobre Venezuela. El presidente de Estados Unidos ha anunciado la destrucción de una instalación dedicada a la fabricación de drogas en territorio venezolano, una acción que, según fuentes oficiales, supondría el primer ataque terrestre contra el país tras meses de tensiones diplomáticas.

El anuncio marca un punto de inflexión en la relación entre Washington y Caracas, en un contexto de acusaciones recurrentes sobre actividades vinculadas al narcotráfico. La operación se produce mientras Estados Unidos mantiene una estrategia de vigilancia y control en distintas rutas marítimas de la región.

Respuesta del Gobierno venezolano

Tras conocerse el anuncio, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha reaccionado con un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas. "Nuestros militares tienen una gloriosa trayectoria como guerreros emancipadores, humanistas e invencibles. No son soldados imperialistas, no son soldados que salen a bombardear pueblos, a matar gente, a robar riquezas", ha afirmado.

Ataque en el Pacífico Oriental

De forma paralela, se ha registrado un nuevo ataque atribuido a Estados Unidos contra un buque supuestamente vinculado al narcotráfico. El incidente ha tenido lugar en el Pacífico Oriental y se ha saldado con la muerte de los dos tripulantes de la embarcación, según la información difundida hasta el momento.

