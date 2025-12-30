Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Japón

Tragedia en el monte Fuji: muere un montañista japonés de 44 años al caerse en el descenso

El hombre contactó con emergencias y alertó de que no podía moverse, pero los equipos de rescate no llegaron a tiempo.

Monte Fuji, patrimonio de la Humanidad

Monte Fuji, patrimonio de la HumanidadEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

Un hombre japonés de 44 años murió después de sufrir una caída durante el descenso del monte Fuji, la montaña más alta de Japón. Aunque llegó a pedir auxilio tras el accidente, los equipos de rescate lo encontraron sin vida horas más tarde.

El montañista fallecido se encontraba descendiendo del monte Fuji cuando sufrió una caída en torno a las 11:00 horas locales del lunes, según informó la Policía de la localidad de Fujinomiya. Tras el accidente, el hombre logró llamar al servicio de emergencias para solicitar un rescate, indicando que no podía moverse debido al fuerte dolor que sentía en la pierna derecha.

El alpinista había iniciado la ascensión el domingo junto a dos amigos, pero el percance ocurrió durante el descenso. Los equipos de rescate se movilizaron tras la llamada de auxilio, aunque no lograron llegar a tiempo.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 16:15 horas, a unos 200 metros del alojamiento de la séptima estación del monte Fuji, situada a aproximadamente 2.700 metros de altitud.

10 fallecidos en 2024

El monte Fuji recibe cada año a unos 200.000 escaladores, muchos de ellos sin experiencia previa, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Turismo de Japón.

Durante 2024, al menos diez personas han fallecido intentando alcanzar la cima, cuatro de ellas fuera de la temporada oficial de ascensos establecida por las autoridades, según cifras recopiladas por el diario Yomiuri.

