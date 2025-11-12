Las cuentas de Carlos Alcaraz para estar en semifinales de las Nitto ATP Finals

Lorenzo Musetti obró un pequeño milagro anoche en Turín y logró remontar un partido que parecía tener perdido ante Alex de Miñaur (7-5, 3-6 y 7-5) para sumar su primera victoria en las Nitto ATP Finals, un resultado que aún le deja con opciones de clasificación y que pospone el pase matemático de Carlos Alcaraz a las semifinales. Y es que pese a las dos victorias del tenista murciano ante De Miñaur y Taylor Fritz, el jugador de El Palmar aún no tiene asegurado su pase a semifinales e incluso, con una combinación de resultados, podría quedar eliminado.

El grupo Jimmy Connors queda completamente abierto de cara a la tercera y última jornada del jueves, con la posibilidad de que todos los participantes accedan a semifinales o queden eliminados. El que mejor lo tiene es Carlos Alcaraz, ahora mismo en la primera posición con dos victorias y un balance de cuatro sets ganados y uno solo perdido.

Taylor Fritz y Lorenzo Musetti aparecen con una victoria cada uno, pero el estadounidense es ahora mismo segundo y el italiano tercero. Hay que recordar que en casa de empate entre dos jugadores se tiene en cuenta el enfrentamiento directo, pero si el empate a victorias es entre tres jugadores se tiene en cuenta el porcentaje de sets ganados, el de juegos y, de persistir la igualdad, lo que prevalecería es el ranking.

Taylor Fritz ahora mismo cuenta con una victoria (Musetti), una derrota (Alcaraz) y tres sets ganados y dos perdidos. Por su parte, Lorenzo Musetti también suma una victoria (De Miñaur) y una derrota (Fritz), con dos sets ganados y tres perdidos.

Alex de Miñaur es último del grupo Jimmy Connors con dos derrotas (ante Alcaraz y Musetti) y un balance de un set ganando y cuatro perdidos. Pero incluso el australiano cuenta con opciones, aunque sean remotas, de clasificación para las semifinales.

Así está el Jimmy Connors Group

1. Carlos Alcaraz (dos victorias | 4/1 sets | 32-23 juegos)

2. Taylor Fritz (una victoria | 3/2 sets | 27-26 juegos)

3. Lorenzo Musetti (una victoria | 2/3 sets | 24-28 juegos)

4. Alex de Miñaur (cero victorias | 1/4 sets | 24-30 juegos)

En la última jornada del grupo Jimmy Connors, que se jugará el jueves 13 de noviembre, Carlos Alcaraz se enfrentará a Lorenzo Musetti en la sesión nocturna (no antes de las 20:30 horas); mientras ye Taylor Fritz y Alex de Miñaur se medirán en la sesión matinal (no antes de las 14:00 horas).

Carlos Alcaraz estará en semifinales ganando a Musetti o perdiendo en tres sets, es decir, logrando al menos hacerse con un set ante el jugador italiano. Solo hay un escenario en el que la clasificación para semifinales peligraría para el murciano: perder 0-2 ante Musetti y que Fritz superará a De Miñaur por 2-0.

Posibles escenarios para Alcaraz en la tercera jornada

Carlos Alcaraz se clasifica para semifinales como primero de grupo si:

- Gana a Lorenzo Musetti, ya sea en dos o tres sets.

- Pierde con Musetti, pero logra ganar un set y Taylor Fritz gana a Alex de Miñaur en tres sets.

Carlos Alcaraz se clasifica para semifinales como segundo de grupo si:

- Pierde con Musetti logrando ganar un set y Taylor Fritz gana a De Miñaur sin ceder un set.

- Alcaraz pierde con Musetti y De Miñaur gana a Fritz.

Carlos Alcaraz queda eliminado en la round robin si:

- Pierde con Lorenzo Musetti 2-0 y Taylor Fritz gana a Alex de Miñaur.