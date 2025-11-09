Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alcaraz sabe sufrir ante De Miñaur y da su primer paso hacia el número 1 (7-6 y 6-2)

El murciano empieza con buen pie su asalto a las ATP Finals y se acerca al número 1. Es la primera vez que gana su partido de debut en este torneo, y sin ceder un set. El martes, ante Fritz.

Carlos Alcaraz durante su debut en las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz durante su debut en las ATP Finals 2025EFE

Notable carta de presentación de Alcaraz en Turín. Ya era hora... El pupilo de Juan Carlos Ferrero se deshizo en dos sets, pero no sin sufrir, de Alex de Miñaur (7º) por 7-6 (5) y 6-2 en 1h 42, en su primer partido en las ATP Finals 2025. Una victoria que le aporta 200 puntos, un cuantioso premio económico y un paso en firme hacia el número 1 del mundo. Le quedan dos victorias para finalizar 2025 en lo más alto del tenis mundial. Fritz será su próximo rival.

El de El Palmar comenzó lanzado en su debut, endosó el primer break (3-1) en blanco y disfrutó de un 0-40 al resto para poner el 5-1, momento en el que emergieron algunos errores impropios de Alcaraz y las virtudes de un De Miñaur que se agarró al set con uñas y dientes, tanto que terminó forzando la muerte súbita. En el tie-break volvieron a verse alternativas, la igualdad fue máxima (5-5) pero la magia del español y la presión que sentía el australiano decantaron por la mínima el parcial para el español, 7-6 (5) en 1:04.

Carlos sorprende a Alex con un revés de 10

El ganador de Roland Garros y US Open en 2025 se sacudió la tensión tras llevarse el desempate y sacó a pasear su mejor tenis para arrollar a De Miñaur en el segundo set. Carlos firmó un partido perfecto con el revés paralelo, pero en general fue bastante superior a la hora de cerrar los puntos (20 winners a 7) y también dominó desde el saque con un 58% de puntos ganados con el segundo servicio, muy por encima del 43% de su rival. Terminó el duelo con un ganador cruzado de revés para firmar su primer 'éxito' en Turín, y lo hizo sin ceder un set, algo que es capital en un torneo con estas características. Primera tarea cumplida con creces y De Miñaur, como siempre, dará más guerra de lo esperado.

Nunca había ganado su primer partido en este torneo

El español, además, había perdido siempre el primer partido en las dos ATP Finals en las que había participado hasta la fecha: en 2023 ante Zverev y en 2024 ante Ruud, que esta vez actuará de suplente junto a Bublik.

Granollers y Zeballos empiezan con victoria

Por otra parte, la pareja formada por Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos comenzó su aventura en Turín con una sufrida victoria ante Puetz y Krawietz (6-4, 4-6 y 10-6). La pareja busca su primer título de maestros después de la final que perdieron en 2023. No obstante, Granollers sí sabe lo que es ganar las ATP Finals, y es que lo consiguió con Marc López en 2012.

Así quedan los grupos definitivamente

Además, tras la baja de Novak Djokovic minutos después de ganar en Atenas su 101º título ATP, Lorenzo Musetti, víctima en esta final, entra en lugar del serbio y se enfrentará a Carlos Alcaraz en la fase de grupos.

  • Grupo Jimmy Connors: Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Lorenzo Musetti.
  • Grupo Bjorn Borg: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton y Felix Auger Aliassime.

Como suplentes estarán Alexander Bublik y Casper Ruud.

