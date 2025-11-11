Nitto ATP Finals 2025
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Partido de las Nitto ATP Finals hoy, en directo
Carlos Alcaraz se enfrente hoy (no antes de las 14:00 horas) a Taylor Fritz en su segundo partido en las Nitto ATP Finals, un partido en el que el murciano puede sellar su pase a las semifinales del último torneo del año y en el que está en juego el número 1 de la ATP. El tenista murciano superó el domingo a Alex de Miñaur (7-6 y 6-2) y hoy busca una segunda victoria que le acerque a las semifinales.
El campeón de Roland Garros y el US Open puede certificar este martes en Turín su pase a las semifinales de las Nitto ATP Finals, para ello está obligado a ganar a Taylor Fritz y esperar al resultado del Alex de Miñaur - Lorenzo Musetti de esta noche. El de hoy será el sexto duelo entre Alcaraz y Fritz, con un 4-1 favorable para el español.
Taylor Fritz ganó en la primera jornada del Jimmy Connors Group a Lorenzo Musetti (6-3 y 6-4) y hoy se enfrenta a Alcaraz en un duelo clave por la primera plaza del grupo y, a priori, evitar a Jannik Sinner en las semifinales.
Al margen del título de maestro, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner pugnan esta semana en Turín por terminar el año en lo más alto del ranking ATP. El murciano debe ganar tres partidos en las Nitto ATP Finals para asegurar el número 1 hasta 2026, mientras que Sinner está obligado a ganar otra vez el torneo y esperar que Alcaraz no gane esos tres partidos en el torneo que se juega en el Inalpi Arena.
El propio Alcaraz reconoció que esta semana juega y compite por un doble objetivo en las Nitto ATP Finals en Turín.
"Como ya he dicho otras veces en estos últimos días, aquí estoy luchando no solamente por levantar el trofeo, sino también por el primer puesto de la clasificación mundial, así que estoy muy contento con el rendimiento que he tenido en este primer partido de la fase de grupos. Me he mantenido muy concentrado en mis objetivos contra un jugador tan peligroso como es Alex, siempre resulta un oponente muy complicado. Estoy contento por obtener esta primera victoria, entusiasmado con lo que se viene por delante", explicó Alcaraz.
En el Bjorn Borg Group, Jannik Sinner y Alexander Zverev se perfilan como los grandes favoritos para estar en las semifinales de las Nitto ATP Finals del próximo sábado. Sinner se deshizo anoche de Felix Auger-Aliassime (7-5 y 6-1), mientras que Zverev superó también en dos sets (6-3 y 7-6) a Ben Shelton.
Sinner, que defiende la corona conquistada el año pasado en Turín, se enfrentará este miércoles a Zverev (no antes de las 20:30 horas). Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime se medirán también el miércoles 12 de noviembre desde las 14:00 horas.
Carlos Alcaraz puede certificar hoy su presencia en las semifinales de las Nitto ATP Finals. El año pasado solo ganó un partido de la round robin y quedó fuera de las semifinales; y en 2023 cedió ante Djokovic en las semifinales.
Carlos Alcaraz logrará el pase a semifinales siempre que gane hoy a Taylor Fritz y se cumplan uno de los siguientes supuestos:
- Alex de Miñaur derrota a Lorenzo Musetti.
- Lorenzo Musetti derrota a Alex de Miñaur en tres sets.
Carlos Alcaraz domina (4-1) el 'head to head' frente a Taylor Fritz, un duelo que se ha repetido hasta en tres ocasiones esta temporada. La única victoria del estadounidense se produjo en la Laver Cup en San Francisco, mientras que el murciano se ha impuesto en los otros cuatro duelos (1/4 de Miami 2023, Laver Cup 2024, semifinales Wimbledon 2025 y final de Tokio 2025).
Taylor Fritz sabe de primera mano lo que le espera hoy ante Carlos Alcaraz en la pista del Inalpi Arena de Turín: "A la hora de enfrentar a Carlos, es complicado. Las últimas dos veces en las que nos hemos enfrentado, sobre todo esas dos, él ha jugado increíblemente bien. Ha sido muy agresivo. En la Laver Cup fui capaz de ganarle en el cuerpo a cuerpo, a golpes. Fui extremadamente agresivo y pude tomar el control de muchos puntos. Uno de los ajustes que él hizo con respecto a ese partido fue hacer mucho énfasis en que yo no fuese capaz de hacer eso. Te intenta sacar la raqueta de las manos. Y tuvo mucho éxito haciéndolo, tanto en Tokio como en Arabia Saudí".
"Voy a tener que sacar muy bien. Si lo hago, no importa cómo sea el resto del partido, me puedo mantener ahí. Hoy resté realmente bien. Espero poder restar con mucha agresividad, restar muy bien mañana, ser agresivo y tratar de ganarle en el cuerpo a cuerpo", indicó Fritz.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Carlos Alcaraz - Taylor Fritz de las Nitto ATP Finals 2025! El tenista murciano se enfrenta al estadounidense en la segunda jornada de Jimmy Connor Group en un partido en el que está en juego el liderato de grupo y billete y medio para las semifinales del próximo sábado.
Carlos Alcaraz ganó en su primer partido a Alex de Miñaur (7-5 y 6-2), mientras que Taylor Fritz se deshizo de Lorenzo Musetti (6-3 y 6-4). El tenista que gane hoy tendrá casi asegurada su clasificación para las semifinales, aunque habrá que esperar al resultado del Alex de Miñaur - Lorenzo Musetti de esta noche para ver si la clasificación es definitiva.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Carlos Alcaraz - Taylor Fritz de las Nitto ATP Finals 2025!
