Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Partido de las Nitto ATP Finals hoy, en directo

Carlos Alcaraz se enfrente hoy (no antes de las 14:00 horas) a Taylor Fritz en su segundo partido en las Nitto ATP Finals, un partido en el que el murciano puede sellar su pase a las semifinales del último torneo del año y en el que está en juego el número 1 de la ATP. El tenista murciano superó el domingo a Alex de Miñaur (7-6 y 6-2) y hoy busca una segunda victoria que le acerque a las semifinales.

El campeón de Roland Garros y el US Open puede certificar este martes en Turín su pase a las semifinales de las Nitto ATP Finals, para ello está obligado a ganar a Taylor Fritz y esperar al resultado del Alex de Miñaur - Lorenzo Musetti de esta noche. El de hoy será el sexto duelo entre Alcaraz y Fritz, con un 4-1 favorable para el español.

Taylor Fritz ganó en la primera jornada del Jimmy Connors Group a Lorenzo Musetti (6-3 y 6-4) y hoy se enfrenta a Alcaraz en un duelo clave por la primera plaza del grupo y, a priori, evitar a Jannik Sinner en las semifinales.

Sigue en directo minuto a minuto el Carlos Alcaraz - Taylor Fritz de las Nitto ATP Finals 2025.