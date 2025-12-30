China rodea Taiwán con maniobras de fuego real tras un acuerdo de compra de armas a Estados Unidos

China ha elevado de forma significativa la presión militar sobre Taiwán con el inicio de unas maniobras de fuego real que simulan el bloqueo de la isla y que afectan de lleno a su espacio aéreo y marítimo. Los ejercicios, denominados 'Misión Justicia 2025', comenzaron este lunes y se concentran en cinco zonas estratégicas que rodean el territorio taiwanés.

Según informó el Ejército Popular de Liberación (EPL), el despliegue incluye unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de capacidades de ataque con misiles. El objetivo, según explicó el portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental, Shi Yi, es lanzar una advertencia directa a "las fuerzas separatistas que promueven la 'independencia de Taiwán' y a las fuerzas de interferencia externa".

En un mensaje difundido por la televisión estatal, el portavoz subrayó que se trata de "una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China".

Restricciones y simulacros de bloqueo

El anuncio de las maniobras fue acompañado de un comunicado oficial que incluía un mapa con las cinco áreas afectadas por los ejercicios. Pekín informó de que Taiwán permanecería bajo restricciones de navegación aérea y marítima durante diez horas, a partir de las 8.30 hora local.

El dispositivo comenzó a desplegarse el día anterior y, según vídeos de propaganda difundidos por medios oficiales, ya se han realizado maniobras con munición real.

"El ejercicio se centra en el entrenamiento de patrullas de preparación para el combate marítimo y aéreo, la obtención de control integrado, el cierre de puertos y áreas clave, y la aplicación de medidas de disuasión multidimensionales", detalló Shi Yi en su intervención.

El acuerdo de armas

Estas maniobras llegan apenas diez días después de que la administración de Donald Trump confirmara un paquete de venta de armas a Taiwán valorado en casi 10.000 millones de euros, que incluye misiles de medio alcance, obuses y drones.

A ello se suma la reciente aprobación por parte de Japón de un presupuesto de defensa histórico, cercano a los 50.000 millones de euros, en un momento de creciente fricción con Pekín.

El Gobierno taiwanés también ha señalado su intención de ampliar el presupuesto de defensa de cara a 2027. El presidente de la isla, Lai Ching-te, aseguró hace un mes que este aumento no responde a "una lucha ideológica, ni a un debate de 'unificación frente a independencia'", sino a la necesidad de defender un "Taiwán democrático" y evitar convertirse en el "Taiwán de China".

Condena de Taipéi y estado de alerta

Las autoridades taiwanesas han condenado las maniobras, aunque han reconocido que no les han tomado por sorpresa. La inteligencia de la isla ya había advertido semanas antes de una posible respuesta de Pekín ante el refuerzo del apoyo internacional. El Ministerio de Defensa confirmó la detección de dos aeronaves militares y once buques chinos, y aseguró que las fuerzas armadas se encuentran en alerta máxima.

"Todos los miembros de nuestras fuerzas armadas permanecerán en máxima vigilancia y en total guardia, tomando medidas concretas para defender los valores de la democracia y la libertad", señaló el Ministerio en un comunicado.

Lai Ching-te pidió a la población que mantenga la calma y aseguró que las fuerzas armadas actuarán "con responsabilidad, sin escalar el conflicto ni provocar disputas". "La unidad entre civiles y militares y no dejarnos engañar por la desinformación constituyen la fuerza más poderosa para proteger nuestro hogar democrático", afirmó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.