Conmoción montañera por la muerte de Jorge García-Dihinx y su pareja Natalia Román en el alud de Panticosa

El alud de nieve registrado este lunes en Panticosa (Huesca), a unos 2.600 metros de altitud, dejó tres esquiadores fallecidos y ha conmocionado a la comunidad montañera española.

El desprendimiento se produjo por la rotura de una placa de nieve que arrastró a los montañeros ladera abajo. Todos ellos contaban con experiencia en deportes de montaña.

Las víctimas son Jorge García-Dihinx, su pareja Natalia Román y Eneko Arrastua, integrantes de un grupo de seis montañeros que practicaban esquí de montaña en la cara oeste del pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa.

Dos personas del grupo resultaron ilesas y una mujer de 29 años fue rescatada con síntomas de hipotermia y trasladada en helicóptero al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde ya ha recibido el alta médica.

Jorge García-Dihinx

Jorge García-Dihinx, de 55 años, era vecino de Chimillas (Hoya de Huesca) y trabajaba como pediatra en el Hospital San Jorge. Más allá de su profesión sanitaria, era una figura muy reconocida en el ámbito del esquí de montaña y la meteorología.

Fue fundador del portal La Meteo que viene, una referencia para montañeros y aficionados al esquí por sus análisis meteorológicos y su defensa de los beneficios de los espacios verdes para la salud.

También impulsó la colección de guías 'Rutas con esquís. Pirineo aragonés' y en sus redes sociales divulgaba contenidos sobre nutrición, salud y montaña, acumulando una amplia comunidad de seguidores.

Natalia Román

Junto a él falleció su pareja, Natalia Román, zaragozana de 36 años y destacada corredora de montaña. Román era conocida por su alto rendimiento en pruebas de larga distancia y por sus éxitos en el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP), una de las carreras de ultratrail más exigentes de los Pirineos, donde dominó varias ediciones en categoría femenina.

También era autora del blog Permanent Movement, en el que compartía experiencias de esquí, vida activa y su convivencia con la diabetes tipo 1, una condición que abordó abiertamente en sus relatos.

Eneko Arrastua

La tercera víctima es Eneko Arrastua, de 48 años, vecino de Irún, gran aficionado al esquí y a las carreras por montaña. Pertenecía al grupo Kbrnzs, anteriormente conocidos como los Mugalaris de Irun, muy populares en la localidad guipuzcoana.

Reacción de los hermanos Pou

La tragedia ha generado una profunda conmoción en el mundo de la montaña, especialmente por la pérdida de García-Dihinx, muy querido y seguido por su labor divulgativa. Numerosas figuras del alpinismo han expresado públicamente su pesar.

"Con mucha pena nos ha llegado la noticia del fallecimiento en una avalancha de Jorge García-Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua...Nuestro más sincero pésame a familiares amigos y a toda la comunidad montañera...DEP", han lamentado los Hermanos Pou en sus redes sociales.

