Carlos Alcaraz presenta su nuevo tatuaje 'neoyorquino' realizado por su paisano Ganga

Carlos Alcaraz sigue sumando tatuajes al tiempo que aumenta su sala de trofeos. Después de conquistar el pasado verano su segundo US Open ya son dos los tatuajes neoyorquinos que luce: el puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad, obra ambos del prestigioso tatuador Joaquín Ganga, también paisano y amigo del número 1 del mundo.

Como es habitual, el tenista murciano se suele tatuar una imagen icónica cada vez que conquista un nuevo Gran Slam. También lo hizo, por ejemplo, cuando se tatuó la Torre Eiffel con la fecha del 9 de junio de 2024 para celebrar Roland Garros. Esta vez le ha tocado grabarse en su piel dos monumentos emblemáticos de la ciudad de Nueva York.

¿Quién es Joaquín Ganga?

Joaquín Ganga, más conocido simplemente como Ganga, es un tatuador español de renombre internacional considerado uno de los artistas del tatuaje más influyentes del mundo. De hecho, es originario de El Palmar (Murcia) al igual que el tenista español.

Ganga es famoso por tener una cartera de clientes más propia de los Grammys o el All-Star de la NBA: ha tatuado a celebridades como LeBron James, Drake, Vinícius, Anuel AA, Travis Scott... Es sin duda uno de los mayores especialistas en el realismo en negro y gris.

Ruptura con Ferrero

Carlos Alcaraz ha sido noticia en los últimos días después de anunciar su separación de Juan Carlos Ferrero, el que ha sido su entrenador desde 2018 hasta 2025 y con el que ha conquistado 24 títulos ATP, incluidos seis Gran Slam y ocho Masters 1.000.

La próxima temporada, que arrancará con la disputa del Open de Australia, supondrá un auténtico reto para Carlos Alcaraz, quien ya sin Ferrero en su equipo tratará de ganar el único Grand Slam que le falta triunfando en Melbourne, territorio en el que Jannik Sinner ha reinado en los dos últimos años.

El jugador murciano ha subido a su cuenta de Instagram una seria de fotografías de su pretemporada en Murcia, en las que se le ve entrenando y bromeando junto a Flavio Cobolli, realizando el saque de honor en el partido de la Copa de Rey entre el Real Murcia y el Betis o completando sus primeros entrenamientos junto a Samu López.

