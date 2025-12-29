Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El top 10 que amenaza el reinado de Alcaraz y Sinner: "Me estoy acercando"

El tenista australiano ha perdido los 18 partidos ante el español y el italiano pero se ve capaz de igualar las fuerzas de cara a 2026.

Alcaraz y De Mi&ntilde;aur

Alcaraz y De MiñaurGtres

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son ahora mismo las grandes pesadillas para el resto del circuito ATP, una realidad que muchos de los grandes tenistas intentarán cambiar en la temporada 2026.

Uno de ellos es Alex de Miñaur, número 7 del mundo, que en unos días arrancará su participación en la United Cup on el equipo australiano. El jugador de 26 años se estableció en el top 10 del tenis en 2025 y es, sin duda, uno de los tenistas más regulares, trabajadores y concienzudos del ranking.

"He jugado partidos muy reñidos ante Alcaraz y Sinner, poco a poco me voy acercando"

Alex de Miñaur, 7 de la ATP

Un jugador humilde pero que confía en sus posibilidades para intentar superar a Sinner y Alcaraz en 2026, al menos alguna vez: "He disputado partidos reñidos contra ellos en los últimos años, con la sensación de que poco a poco me estoy acercando", dijo a su llegada a Sidney.

"Estoy preparado para asumir más riesgos y poder desestabilizarlos"

El aussie reconoció que tendrá que asumir más riesgos en su objetivo de incomodar a los dos mejores del planeta: "Para mí, se trata de encontrar diferentes formas de desestabilizar a estos jugadores y estar preparado para asumir más riesgos y perturbarlos más", admitió a la vez que aseguró que ha cogido peso en los últimos tiempos: "A lo largo de los años, he ganado un poco de peso, lo que me ha ayudado".

De Miñaur, 0-5 ante Alcaraz y 0-13 ante Sinner

Eso sí, De Miñaur ha perdido los cinco encuentros ante Alcaraz y los trece ante Jannik Sinner. Aunque en 2025 conquistó el ATP 500 de Washington y perdió la final de Rotterdam precisamente ante Alcaraz, además de pisar la ronda de cuartos de final en el Open de Australia y en el US Open. En 2024 llegó a la misma ronda en tres de los cuatro Grand Slams. A lo largo de su carrera ha ganado 10 títulos ATP y ha perdido otras nueve finales.

De Miñaur se postula además como uno de las grandes amenazas en el próximo Open de Australia, donde juega de local y en el que ha llegado a la cuarta ronda como mínimo en las últimas cuatro ediciones.

El curioso método de Samu López, entrenador de Alcaraz, para mejorar el saque del murciano: ¡una minicanasta!

Alcaraz entrenando de cara al Open de Australia 2026

