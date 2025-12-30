Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Datos ofrecidos por AEMET

Tiempo estable

Los cambios que trae el Año Nuevo, según César Gonzalo: despediremos el año con frío y nieblas

El martes comienza con nieblas abundantes serán en persistentes en Castilla y León. En el resto del interior tenderán a ir levantando con el paso de las horas para dejarnos una tarde soleada, salvo en el extremo norte donde tendremos algunas lluvias débiles. Este tiempo estable seguirá con nosotros, en el último día del año que se presenta con más frío

César Gonzalo

Con frío y nieblas despediremos el año, lo recibiremos en Año Nuevo con cambios

César Gonzalo
Publicado:

El tiempo estable nos va a acompañar hasta mañana a la misma hora de las campanadas de Nochevieja. Continuaremos con sol, nieblas y frío. Bajas temperaturas, que especialmente, lo serán durante las próximas noches y madrugadas. Los que más trasnochen en estos días de fiesta, tendrán que salir muy abrigados por que las heladas serán generalizadas.

Sol y nieblas

Las nieblas de primera hora podrán ser persistentes en Castilla y León, dejando una tarde de cielos nubosos en la meseta. En el resto del interior tenderán a ir levantando para dejar una tarde de cielos prácticamente despejados. Con tres excepciones: El norte de Asturias, de Cantabria y de País Vasco donde tendremos algunas lluvias débiles; Baleares donde los restos de la inestabilidad mediterránea podrá dejar algunos chubascos; y, por último, Canarias con cielos nubosos en el norte del archipiélago. Las temperaturas de la tarde, fruto de las nieblas, tenderán a bajar durante en Castilla y León. En el resto seguirán sin grandes cambios.

Nochevieja anticiclónica

El servicio meteorológico portugués ha dado nombre a una borrasca atlántica que se dirige a nuestro país. De nombre Francis, mañana apenas nos afectará. Despediremos el año con tiempo tan estable, como el de hoy. Las nieblas nos acompañarán a primera hora, de nuevo serán persistentes en Castilla y León. Las nubes aumentarán en el litoral mediterráneo, pero no deberían dejar lluvias abundantes. Podrán cerrar los paraguas en el Cantábrico, y en cambio, en las últimas horas de este 2025 podrán hacer falta en Huelva y oeste de Canarias. Hay que destacar las frías temperaturas que nos vamos a encontrar en las primeras horas del miércoles, también durante la noche de Nochevieja, incluso en el amanecer de Año Nuevo con extensas heladas.

2026 empieza con lluvia

Desde el oeste la borrasca Francis nos enviará las primeras precipitaciones del 2026. Podrán ser puntualmente en el oeste del archipiélago canario. En la Península serán más débiles. Se extenderán a lo largo del jueves en Galicia, interior de Asturias, León, Zamora, Salamanca y oeste de Extremadura. Tendremos temperaturas frías, por tanto, la cota de nieve apenas rebasará los 1.100 metros. Así que la nieve podrá volver a caer de momento en la cordillera Cantábrica.

¿Nieve a la vista?

Este sistema de bajas presiones seguirá al oeste del nuestro país durante el fin de semana. Habrá que contar con lluvias en el oeste, con cielos nubosos salvo en el Mediterráneo, y temperaturas menos frías. Hay que estar atentos porque entre el domingo y el Día de Reyes, las precitaciones de 'Francis' se pueden encontrar con la llegada de una nueva masa de aire polar. Lo que significa que podríamos, insistimos, podríamos tener nevadas en el centro y por supuesto en el norte a cotas bajas. Queda un universo meteorológico por delante, así que esta previsión se irá actualizando y probablemente cambiando. Lo iremos actualizando con detalle. De momento nos quedamos con la seguridad de unas últimas horas del año con tiempo tranquilo.

