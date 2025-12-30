Ryan Wedding, el 'exolímpico-narco' buscado por el FBI, ocultaba motos de Rossi o Marc Márquez

Las autoridades mexicanas han incautado una de las mayores colecciones privadas de motos de competición jamás vistas, vinculada a Ryan James Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

La operación, confirmada por el FBI de Los Ángeles a través de su cuenta oficial en X, se llevó a cabo durante este mes mediante varias órdenes de registro en México y contó con la colaboración de las autoridades mexicanas, el propio FBI, la Policía Montada de Canadá y la Policía de Los Ángeles.

50 motocicletas

El resultado fue el decomiso de cerca de 50 motocicletas de Gran Premio y otras competiciones, valoradas en unos 34 millones de euros.

Entre las máquinas incautadas han aparecido auténticas piezas de museo del motociclismo mundial. La colección incluye varias Ducati de MotoGP que fueron pilotadas por figuras históricas como Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi o Andrea Iannone.

También se encuentra la Moto2 campeona del mundo de Marc Márquez en 2012, además de una Aprilia de 125 cc con la que Rossi consiguió el título en la categoría pequeña.

Ofrecen 15 millones de dólares por Wedding

El FBI ha recordado que sigue activa una recompensa de hasta 15 millones de dólares, unos 12,7 millones de euros, por cualquier información que permita la detención o condena de Wedding.

El fugitivo está acusado de delitos graves como conspiración para distribuir y exportar cocaína, blanqueo de capitales, manipulación de testigos y conspiración para cometer homicidio en el seno de una organización criminal.

"Controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas de este mundo"

Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense, se ha convertido en una figura central para la justicia estadounidense, que le señala como presunto dirigente de un cartel de la droga y como implicado en el asesinato de un testigo, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Ryan Wedding controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas de este mundo", aseguró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien añadió que el exdeportista "es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá".

Coleccionistas de motos

El hallazgo ha vuelto a poner el foco en el mercado de la memorabilia de MotoGP, un sector que mueve grandes cantidades de dinero entre coleccionistas de alto nivel y que incluye motos, cascos, monos y material original de competición.

Marcas como Ducati y la propia organización de MotoGP cuentan con canales oficiales para este tipo de ventas, aunque las cifras habituales están muy por debajo de las que se manejan en el coleccionismo de la Fórmula 1.

La forma en la que estas motos estaban almacenadas, sin especial cuidado y acumuladas en un garaje, ha sorprendido incluso a expertos del sector y ha revelado una dimensión tan inesperada como inquietante del coleccionismo de alto nivel ligado a figuras presuntamente vinculadas al crimen organizado.

