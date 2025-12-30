La inflación cierra 2025 en el 2,9% tras moderarse en diciembre por la bajada de los carburantes

El Índice de Precios de Consumo (IPC) moderó su tasa interanual una décima en diciembre y se situó en el 2,9%, impulsado por la bajada de los precios de los carburantes. Así lo reflejan los datos avanzados publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman un cierre de año marcado por una desaceleración progresiva de la inflación.

Con este recorte, el IPC interanual acumula dos meses consecutivos de descensos, después de haber alcanzado en octubre su nivel más alto en 16 meses, cuando se situó en el 3,1%. La evolución de diciembre consolida la tendencia a la moderación observada en el último tramo del ejercicio.

El efecto de los carburantes

Según explica el INE, el principal factor detrás de esta bajada ha sido el comportamiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios han descendido en comparación con el incremento registrado en diciembre de 2024. Este componente ha tenido un impacto directo en la contención del índice general.

También han contribuido, aunque en menor medida, los precios del grupo de ocio y cultura, que han aumentado en diciembre, pero lo han hecho de forma más contenida que en el mismo mes del año anterior. Este menor ritmo de crecimiento ha ayudado igualmente a suavizar la tasa interanual.

En sentido contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas han ejercido presión al alza sobre el IPC, ya que sus precios han subido más que hace un año. Este comportamiento ha limitado el alcance de la moderación registrada en otros componentes de la cesta de la compra.

Balance anual de la inflación

En el conjunto de 2025, la inflación general ha cerrado con una media del 2,7%, una décima menos que en 2024. Desde el Ministerio de Economía se ha subrayado que "esta tasa media es una décima inferior a la del 2024, permitiendo que las familias sigan recuperando poder adquisitivo".

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha destacado que esta evolución se produce en un contexto de mayor estabilidad de precios y de convergencia con los objetivos de política monetaria a medio plazo.

La inflación subyacente se mantiene

El avance del IPC incluye también una estimación de la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos. En diciembre, esta tasa se mantuvo en el 2,6%, el mismo nivel que en noviembre.

De confirmarse este dato, la subyacente permanecería en su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando alcanzó igualmente el 2,6%. No obstante, en términos medios, la inflación subyacente de 2025 se sitúa en el 2,3%, frente al 2,9% del año anterior, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

En comparación mensual, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre respecto a noviembre, una décima más que el incremento registrado el mes previo. Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) redujo dos décimas su tasa interanual, hasta el 3%, con una variación mensual también del 0,3%.

La inflación subyacente del IPCA se estima en el 2,8% para el último mes del año. El INE publicará los datos definitivos del IPC de diciembre el próximo 15 de enero, momento en el que se confirmarán estas cifras avanzadas.

