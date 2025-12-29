Un alud de nieve deja al menos tres muertos en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, Huesca

La Guardia Civil ha rescatado los cadáveres de tres personas, dos hombres y una mujer, y a otra con hipotermia leve tras verse arrastradas por un alud mientras practicaban esquí de montaña en la zona del pico Tablato, en el municipio pirenaico de Panticosa (Huesca).

Tres fallecidos y una mujer con hipotermia leve

Según han informado fuentes del Gobierno aragonés, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores del que formaban parte tanto las personas fallecidas, como la herida, una mujer con hipotermia leve. En la zona trabajan especialistas en montaña de la Guardia Civil con el apoyo del helicóptero del cuerpo y del enviado por el servicio de emergencias 112 para auxiliar a los afectados.

Pendiente de 1.000 metros de desnivel

Según fuentes de ámbitos montañeros de Aragón, la zona del suceso es muy frecuentada por los aficionados al esquí de montaña, dado que hay una pendiente de 1.000 metros de desnivel. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en esta zona la situación de riesgo de aludes en un nivel dos sobre cinco.

La rotura de una placa los arrastró ladera abajo

Además, en cuanto a las razones y las circunstancias del accidente, este se produjo por la rotura de una placa de nieve que los arrastró ladera abajo. El grupo se encontraba a 2.600 metros de altitud, donde la cota de nieve es de más de un metro. De momento, los cuerpos siguen en la zona del accidente y solo uno estaba enterrado por el alud -el último cadáver que se ha encontrado- ya que los otros fueron localizados en zonas diferentes y presentaban lesiones tras el arrastre.

Miguel Ángel Clavero, director general de Interior del Gobierno aragonés, ha asegurado que el grupo víctima del alud provenía del País Vasco, aunque de momento se desconocen las comunidades.

Fuentes del Ejecutivo aragonés han informado de que se han desplazado a Panticosa el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, para seguir la evolución de los hechos y ofrecer colaboración al Gobierno central.

Reacciones

También el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha informado a través de la red social X su decisión de cancelar su agenda para hoy, "conmocionado por las trágicas noticias que llegan del accidente de montaña".

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se ha mostrado "muy pendiente" por "el alud ocurrido y la situación de las personas afectadas". Alegría ha comunicado, a través de sus redes sociales, que está en contacto con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

