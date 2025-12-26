Luciano Darderi, tras entrenar con Sinner en Dubái: "Sí, Jannik es un marciano"

Jannik Sinner se encuentra en Dubái preparando la temporada 2026 y el Open de Australia, primer grand slam de la temporada y en el que el de San Cándido defenderá 2.000 puntos como vigente campeón en Melbourne. Al igual que Alcaraz en Murcia, Sinner ya lleva días entrenando y poniendo a punto su cuerpo de cara a la próxima temporada y la batalla que le espera ante el murciano y actual número 1 de la ATP. En su cuartel general de pretemporada, Sinner ha coincidido con su compatriota Luciano Darderi, quien se ha ejercitado ante el ganador de cuatro grand slam y reciente campeón de las Nitto ATP Finals.

El tenista italiano y número 26 del ranking ATP ha explicado sus sensaciones después de entrenar con Sinner en Dubái.

"Entreno con Jannik Sinner. Es un chico de pocas palabras y mucho contenido. Solo entrenamiento y esfuerzo. La última vez fue durante Roland Garros. Comparado con el nivel de partidos en India, es algo completamente distinto. La pesadez de la pelota y la consistencia en el intercambio marcan la diferencia. Sentí que estaba en una nave espacial que había dejado la Tierra y aterrizado en Marte. Sí, Jannik es marciano", se sincera Darderi en su columna en la Gazzetta dello Sport.

Las sensaciones de Darderi solo confirman lo que la mayoría dan por hecho: Sinner no baja el nivel y se prepara para una temporada en la que buscará recuperar el número 1 del mundo y batir a Carlos Alcaraz en sus duelos encarnizados. En 2025 los dos jugadores se midieron hasta en seis finales de torneos ATP. El murciano se llevó cuatro de esas finales (Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open); mientras que el italiano imperó en dos (Wimbledon y Nitto ATP Finals).

El propio Darderi añade que el entrenamiento con Sinner "son pruebas que necesito para entender lo que me falta y así subir de nivel".

"En el último año he entrado entre los treinta mejores del mundo, el objetivo para 2026 es entrar en el top 20. No es una obsesión, sino una dirección precisa. Sé que el tenis es un deporte que requiere enormes sacrificios, y soy plenamente consciente de ello. Pero no soy de los que se echan atrás. Si hay un maratón que hacer cada día para estar entre los mejores, lo hago. Si hay una montaña que escalar, la escalo. Es mi forma de ser. La temporada está a punto de comenzar. Siempre en movimiento, siempre en la carretera, siempre listo para vivir nuevas experiencias. Con un solo objetivo delante de mis ojos: sacar lo mejor de mí mismo, cada día", finaliza Darderi en su columna en la Gazzetta dello Sport.