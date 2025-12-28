Djokovic elige entre Nadal y Federer: "Fueron fríos conmigo pero siempre me sentí más cercano a..."

Novak Djokovic ha valorado recientemente en una entrevista con el exjugador Slaven Bilic su relación con los otros dos miembros del Big Three, Rafa Nadal y Roger Federer, y cómo avanzó esta a medida que el serbio entró en escena y comenzó a postularse como uno de sus grandes rivales.

"La situación con Nadal y Federer cambió porque ellos cambiaron su actitud hacia mí, la mía siempre fue igual, les admiraba..."

El serbio, que no es la primera vez que se pronuncia sobre este tema, asegura que fue la actitud de Nadal y Federer la que 'enrareció' la relación de Novak hacia ellos y viceversa: "Mi comportamiento respecto a ellos nunca cambió. La situación cambió porque ellos cambiaron su actitud hacia mí. Siempre intenté ser, cómo decirlo... Les admiraba. Y todavía les considero como aquellos que me abrieron el camino, especialmente a Federer, que es seis años mayor que yo", empezó diciendo el ganador de 24 majors.

Por todos es conocido que antes de que irrumpiera Nole la gran rivalidad era la del español y el suizo, una que además era admirada y amada por todo el mundo del tenis. No obstante, la llegada de Djokovic, en parte, rompió esa rivalidad y parece que la historia quiso situarle como el villano.

"Tras enfriarse... se acercaron a mí y les recibí con los brazos abiertos"

"A partir del momento en que sentí esa frialdad y distancia por su parte, me dije: 'Está bien, no hay problema.' Luego, cuando se acercaron a mí, les recibí con los brazos abiertos", siguió diciendo el tenista de 38 años.

"Siempre tuve la impresión de entender mejor a Nadal"

Por otra parte, Novak no tuvo reparo a la hora de 'elegir' a uno de los dos: "Siempre tuve la impresión de entender mejor a Nadal. Tenemos casi la misma edad, así que quizás sea por eso", admitió el mejor tenista de todos los tiempos, que curiosamente asegura haberse entendido mejor con Rafa, el que fue el gran rival de su carrera y al que se enfrentó en 60 ocasiones (31 victorias para Nole y 29 para Nadal).

Djokovic vuelve a 'elegir' a Nadal

Hace precisamente unos meses, Djokovic concedió una entrevista al 'Corriere della Sera' donde volvió a repasar su relación con Roger y Rafa: "Al principio incluso cenamos juntos un par de veces (con Nadal), pero hasta con él, la amistad es imposible. Siempre le he admirado mucho. Gracias a él y a Federer, crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre, por eso les estoy muy agradecido. Nadal forma parte de mi vida. En los últimos quince años, le he visto más que a mi madre", aseguró antes de volver a admitir que con Federer nunca sintió lo mismo: "Nunca me he sentido cercano a él", al que ganó 27 de las 50 veces que se enfrentaron, aunque desde 2011 el balance es de 22-9 favorable al de Belgrado.

Djokovic, único superviviente de la mejor época en la historia del tenis, afronta 2026 como uno de sus últimos bailes, año en el que intentará plantar cara al binomio Alcaraz-Sinner en busca de un Grand Slam que le coloque como el tenista, masculino y femenino, con más majors en la historia de este deporte (26). En dos semanas tendrá su primera oportunidad en Australia, su mejor Grand Slam (10 títulos).

