Trump advierte que Hamás "lo pagará caro" y amenaza con "erradicar" a Irán si no se desarman, tras la reunión con Netanyahu

Trump y Netanyahu se han reunido en la mansión privada del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en Florida, en un nuevo encuentro centrado en la situación en Gaza y en el futuro del plan de paz entre Israel y Hamás. Se trata de la quinta reunión entre ambos líderes en lo que va de año.

El principal objetivo del encuentro ha sido avanzar en la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza, un proceso que sigue bloqueado mientras la población gazatí continúa hacinada y sumida en una creciente incertidumbre. Trump ha insistido en la necesidad de desbloquear el plan y acelerar tanto el desarme de Hamás como la futura reconstrucción del enclave palestino.

Durante la reunión y en declaraciones posteriores a la prensa, el presidente de Estados Unidos ha advertido a Hamás que "lo pagará caro" si no cumple con el compromiso de desarmarse. Además, Trump ha vuelto a lanzar advertencias contra Irán, en el contexto de sus capacidades nucleares.

Trump sobre el desarme de Hamás

Trump ha sido contundente al afirmar que tiene que haber un desarme: "tenemos que desarmar a Hamás". Según ha explicado, el grupo tendrá "un plazo muy breve" para entregar las armas y cumplir lo acordado. En caso contrario, ha advertido de que pagarán "un precio muy alto".

"Si no se desarman, tal y como acordaron, lo pagarán caro", declaró el presidente estadounidense durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Trump también expresó su deseo de que la segunda fase del plan de paz comience “lo más rápido posible” y que la reconstrucción de Gaza arranque "muy pronto".

El plan de paz para Gaza

Ambos líderes han abordado cómo desbloquear el plan para Gaza, mientras sobre el terreno la situación humanitaria sigue siendo crítica. Trump ha reconocido, no obstante, que él y Netanyahu no coinciden "en un 100 por ciento" en sus posturas sobre Cisjordania, aunque ha señalado que el primer ministro israelí "hará lo correcto".

Pese a estas diferencias, el presidente estadounidense ha destacado que su relación con Netanyahu es "extraordinaria", subrayando la necesidad de un liderazgo fuerte en Israel. "Si hubiera un hombre débil, no habría Israel ahora", afirmó.

Advertencias a Irán

Durante el encuentro, Trump también ha lanzado un mensaje directo a Irán. Ha señalado que espera que Teherán no esté intentando aumentar de nuevo su arsenal y ha advertido de que, si lo hace, Estados Unidos no tendría "más remedio que erradicarlo rápidamente".

El presidente estadounidense ha añadido que apoyaría un nuevo ataque contra Irán si intenta recuperar sus capacidades nucleares y ha aconsejado al país que opte por cerrar un acuerdo con Washington. "Podrían haber llegado a un acuerdo la última vez, antes de que les lanzáramos un gran ataque", recordó.

El Premio Israel para Donald Trump

En el marco de la visita, Netanyahu anunció que Trump recibirá el Premio Israel, un prestigioso reconocimiento que históricamente se ha otorgado a ciudadanos o residentes israelíes. Según el primer ministro, será la primera vez en casi 80 años que el galardón se concede a un no israelí.

"Nunca hemos tenido un amigo, ni siquiera un amigo cercano, como el presidente Trump en la Casa Blanca", afirmó Netanyahu, quien calificó de "extraordinario" el apoyo del mandatario estadounidense a Israel.

