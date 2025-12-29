Muere Enrique Collar, leyenda y gran capitán del Atlético de Madrid, a los 91 años

Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, ha fallecido este lunes a los 91 años. El propio club rojiblanco ha confirmado la noticia en sus redes sociales a última hora de la noche.

"La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Enrique Collar. Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa defendiendo nuestros colores, fue además capitán durante diez años -desde 1960 hasta 1969-, más que ningún otro futbolista en toda la historia rojiblanca. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz", rezaba una pequeña parte del comunicado del conjunto madrileño.

Nadie fue capitán del Atlético durante más años

Entre sus grandes hitos en el Atleti está el ser el jugador que más años ha capitaneado el club, hasta diez, de 1960 a 1969, y comparte junto a Antoine Griezmann -le igualó en el último partido ante el Girona- el honor de ser el quinto futbolista con más partidos en la historia colchonera (470).

Además, formó parte del gran Atleti de los 60, un equipo que dominó en España y fue capaz de ganarle títulos a su máximo rival en el Santiago Bernabéu. Conquistó con la elástica rojiblanca un título de Liga, tres Copas y una Recopa de Europa. En la Copa del Rey de 1960 "en cuya final ganamos por 3-1 al Real Madrid con 'El Niño' anotó el primer tanto de nuestro equipo", se puede leer en el comunicado.

El primer 'niño' del Atleti

Tal y como destaca el Atleti en su comunicado, Collar fue apodado 'El Niño' (Fernando Torres lo 'heredaría' muchos años después) y "junto a su inseparable amigo Joaquín Peiró formó, entre 1955 y 1962, una de las sociedades futbolísticas más brillantes en la historia del club, bautizada como 'El Ala Infernal'.

También fue internacional con España en 16 ocasiones, jugó el Mundial de 1962 en Chile, y participó en la fase clasificatoria de la Eurocopa de 1964, contribuyendo pues a la conquista de dicho campeonato.

