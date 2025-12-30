Iñaki Williams, sobre la Supercopa: "Jugar en Arabia es una mierda"

Iñaki Williams no se mordió la lengua al hablar de la Supercopa de España que el Athletic Club disputará la próxima semana en Arabia Saudí y dejó una de las frases más contundentes del fin de año en el fútbol español.

"No es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa"

El capitán rojiblanco fue tajante al referirse a la sede del torneo tras el entrenamiento celebrado en San Mamés ante más de 30.000 aficionados: "Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal", lamentó Williams, visiblemente crítico con la decisión de trasladar una competición nacional fuera de España.

El Athletic se medirá al Barcelona en la primera semifinal el miércoles 7 de enero en Yeda y, si supera al conjunto azulgrana, disputará la final el domingo 11 frente al ganador del Real Madrid vs. Atlético de Madrid.

El delantero incidió en el impacto que este formato tiene para la afición: "Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los 'athleticzales' que nos acompañarían", abundó.

Será padre en los próximos días

En el plano personal, reconoció que el viaje le supone un sacrificio añadido en un momento especial de su vida: "Tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena", explicó, ya que espera el nacimiento de su primer hijo "en los próximos días".

Aun así, dejó claro su compromiso: "Pero bueno, son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club e intentaré pues hacerlo lo mejor posible en la Supercopa".

"El equipo tampoco ha brillado y esperemos que en 2026, con los retos que tenemos por delante, volvamos a la senda de los triunfos"

Williams también aprovechó la comparecencia para hacer balance del momento del equipo y marcar los objetivos para 2026: "Salud y goles", pidió al nuevo año, tras reconocer que los últimos meses han sido complicados.

"Después de tanto tiempo sin lesionarme estos últimos dos meses han sido difíciles en lo personal. El equipo tampoco ha brillado y esperemos que en 2026, con los retos que tenemos por delante, volvamos a la senda de los triunfos y que todo vaya bien", analizó.

El capitán fue autocrítico con el rendimiento ofensivo: "Los jugadores de arriba no hemos estado a nuestro máximo nivel. Los goles son amores y los delanteros necesitan ayudar al equipo con goles. Somos un equipo que crea muchas ocasiones, pero los puntos no han llegado. Ojalá en 2026 pueda volver a mi 'prime' y ayudar con asistencias y sobre todo goles".

La Copa, especial en Bilbao

Entre todas las competiciones, la Copa del Rey ocupa un lugar especial para el vestuario bilbaíno: "Sabemos que la Copa es especial en Bilbao y vamos a ir a por ello. También es especial porque queremos volver a ganar un título, así que tenemos que seguir con el lema que nos hizo soñar, que es 'a lo bajini', y ojalá podamos llegar lo más lejos posible", afirmó, recordando el título celebrado en 2024.

"En el equipo estamos al mil por mil con Ernesto. Es el entrenador que nos ha hecho ganar un título 40 años después"

Por último, Williams cerró filas con Ernesto Valverde, cuestionado por parte de la afición tras el irregular inicio de temporada: "En el equipo estamos al mil por mil con Ernesto. Es el entrenador que nos ha hecho ganar un título 40 años después, el que nos ha clasificado para la Champions y el que nos ha hecho llevar el equipo hasta semifinales. Su aval habla por sí solo y no sería justo cuestionarle por ese bache que estamos atravesando", defendió.

"También es importante, sobre todo para los más jóvenes, saber que la realidad también es ésta, que hay veces en las que hay que tocar fondo para volver a brillar. Somos un equipo que tiene mucha ambición y esperemos que en este 2026 podamos volar alto", apostilló el capitán del Athletic.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.