Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Athletic Club

Iñaki Williams, sobre la Supercopa: "Jugar en Arabia es una mierda"

El capitán del Athletic Club no se muerde la lengua antes de la próxima Supercopa de España.

I&ntilde;aki Williams durante el entrenamiento en San Mam&eacute;s

Iñaki Williams durante el entrenamiento en San MamésEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Iñaki Williams no se mordió la lengua al hablar de la Supercopa de España que el Athletic Club disputará la próxima semana en Arabia Saudí y dejó una de las frases más contundentes del fin de año en el fútbol español.

"No es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa"

Iñaki Williams

El capitán rojiblanco fue tajante al referirse a la sede del torneo tras el entrenamiento celebrado en San Mamés ante más de 30.000 aficionados: "Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal", lamentó Williams, visiblemente crítico con la decisión de trasladar una competición nacional fuera de España.

El Athletic se medirá al Barcelona en la primera semifinal el miércoles 7 de enero en Yeda y, si supera al conjunto azulgrana, disputará la final el domingo 11 frente al ganador del Real Madrid vs. Atlético de Madrid.

El delantero incidió en el impacto que este formato tiene para la afición: "Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los 'athleticzales' que nos acompañarían", abundó.

Será padre en los próximos días

En el plano personal, reconoció que el viaje le supone un sacrificio añadido en un momento especial de su vida: "Tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena", explicó, ya que espera el nacimiento de su primer hijo "en los próximos días".

Aun así, dejó claro su compromiso: "Pero bueno, son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club e intentaré pues hacerlo lo mejor posible en la Supercopa".

"El equipo tampoco ha brillado y esperemos que en 2026, con los retos que tenemos por delante, volvamos a la senda de los triunfos"

Iñaki Williams

Williams también aprovechó la comparecencia para hacer balance del momento del equipo y marcar los objetivos para 2026: "Salud y goles", pidió al nuevo año, tras reconocer que los últimos meses han sido complicados.

"Después de tanto tiempo sin lesionarme estos últimos dos meses han sido difíciles en lo personal. El equipo tampoco ha brillado y esperemos que en 2026, con los retos que tenemos por delante, volvamos a la senda de los triunfos y que todo vaya bien", analizó.

El capitán fue autocrítico con el rendimiento ofensivo: "Los jugadores de arriba no hemos estado a nuestro máximo nivel. Los goles son amores y los delanteros necesitan ayudar al equipo con goles. Somos un equipo que crea muchas ocasiones, pero los puntos no han llegado. Ojalá en 2026 pueda volver a mi 'prime' y ayudar con asistencias y sobre todo goles".

La Copa, especial en Bilbao

Entre todas las competiciones, la Copa del Rey ocupa un lugar especial para el vestuario bilbaíno: "Sabemos que la Copa es especial en Bilbao y vamos a ir a por ello. También es especial porque queremos volver a ganar un título, así que tenemos que seguir con el lema que nos hizo soñar, que es 'a lo bajini', y ojalá podamos llegar lo más lejos posible", afirmó, recordando el título celebrado en 2024.

"En el equipo estamos al mil por mil con Ernesto. Es el entrenador que nos ha hecho ganar un título 40 años después"

Iñaki Williams

Por último, Williams cerró filas con Ernesto Valverde, cuestionado por parte de la afición tras el irregular inicio de temporada: "En el equipo estamos al mil por mil con Ernesto. Es el entrenador que nos ha hecho ganar un título 40 años después, el que nos ha clasificado para la Champions y el que nos ha hecho llevar el equipo hasta semifinales. Su aval habla por sí solo y no sería justo cuestionarle por ese bache que estamos atravesando", defendió.

"También es importante, sobre todo para los más jóvenes, saber que la realidad también es ésta, que hay veces en las que hay que tocar fondo para volver a brillar. Somos un equipo que tiene mucha ambición y esperemos que en este 2026 podamos volar alto", apostilló el capitán del Athletic.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Gimeno inaugura y se proclama campeón de los saltos extremos en Gran Canaria

Carlos Gimeno inaugura y corona los saltos extremos en Gran Canaria

Publicidad

Deportes

La colección de motocicletas decomisada en México

Ryan Wedding, el 'exolímpico-narco' buscado por el FBI, ocultaba motos de Rossi o Marc Márquez

Iñaki Williams durante el entrenamiento en San Mamés

Iñaki Williams, sobre la Supercopa: "Jugar en Arabia es una mierda"

Perderse para ganar: Gran Canaria acoge el mayor evento de orientación de Europa en Navidad

Perderse para ganar: Gran Canaria acoge el mayor evento de orientación de Europa en Navidad

Carlos Alcaraz presenta su nuevo tatuaje 'neoyorquino' realizado por su paisano Ganga
US Open

Carlos Alcaraz presenta su nuevo tatuaje 'neoyorquino' realizado por su paisano Ganga

Vinícius, durante el entrenamiento en el Alfredo di Stéfano
Real Madrid

Vinícius, de los pitos al cariño de la afición: "Sabemos que tenemos que mejorar en 2026"

Imagen de archivo de un tiburón blanco
California

Hallan el cadáver de la triatleta Erica Fox desaparecida tras el ataque de un tiburón

Llevaba un dispositivo antitiburones en el tobillo y fue encontrada sin vida a unos 48 km de donde fue vista por última vez.

Un helicóptero tras el alud de Panticosa
Aragón

Conmoción montañera por la muerte de Jorge García-Dihinx y su pareja Natalia Román en el alud de Panticosa

Él era un conocido pediatra e influencer y ella una destacada corredora de montaña. Entre los fallecidos también se encuentra Eneko Arrastua.

Monte Fuji, patrimonio de la Humanidad

Tragedia en el monte Fuji: muere un montañista japonés de 44 años al caerse en el descenso

Enrique Collar

Muere Enrique Collar, leyenda y gran capitán del Atlético de Madrid, a los 91 años

Carlos Alcaraz en la final de las ATP Finals

El top 10 que amenaza el reinado de Alcaraz y Sinner: "Me estoy acercando"

Publicidad