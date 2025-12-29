Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ataque a Rusia

Rusia "reconsiderará" su postura en las negociaciones de paz con Ucrania tras el ataque a una residencia de Putin

El ministro de Exteriores ruso considera que "el régimen de Kiev" ha lanzado "un ataque terrorista".

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de UcraniaEUROPAPRESS

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

En la madrugada de este lunes, una de las residencias del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ubicada en la región de Nóvgorod, ha sido atacada por casi un centenar de drones "de largo alcance", aunque no se han detallado las posibles víctimas o daños materiales. El ministerio de Exteriores, Sergei Lavrov, asegura que se trata de "un ataque terrorista" por parte del "régimen de Kiev".

Rusia señala a Ucrania como el responsable de este ataque, y tras ello han asegurado que "reconsiderará" su postura en las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz tras el ataque con 91 drones a una de las residencias de Putin. Además, el ministro ruso ha afirmado que "esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano".

Sin embargo, a pesar de no pretender retirarse del proceso de negociación con el país norteamericano, la agencia rusa de noticias 'Interfax' ha recogido una advertencia de Lavrov a Ucrania: "Este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta". Y añade que por "el criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas".

Ante estas declaraciones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reaccionado en 'X' asegurando que las palabras "peligrosas" que está utilizando Rusia son "para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump".

Así mismo, explica que con esto, "pretende justificar nuevos ataques contra Ucrania, incluyendo Kiev, así como la negativa de Rusia a tomar medidas necesarias para poner fin a la guerra". Y recuerda que Kiev ya fue atacado en el pasado, haciendo referencia al edificio del Gabinete de Ministros.

El asesor de política internacional de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, afirmó que Putin advirtió a Trump su intención de revisar tanto su postura como alguno de los acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones.

En esta llamada, el republicano expresó sentirse "indignado" tras el ataque y "no se podía imaginar una acción tan descabellada" de Ucrania. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el mandatario estadounidense mantuvo "una conversación positiva" sobre Ucrania con Putin.

Reuniones acuerdo paz

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin, mantuvieron una conversación telefónica para acercar posturas sobre el acuerdo de paz y poner fin a la guerra en Ucrania. Una llamada que el republicano definió como "muy positiva y productiva".

El encuentro vía telefónica tuvo lugar antes de la reunión entre Trump y Zelenski, para tratar los 20 puntos del acuerdo de paz. El presidente ucraniano destacó "resultados significativos" tras la reunión, donde discutieron "todos los aspectos del marco de paz", afirmó en 'X'.

Una nueva llamada

El Kremlin ha afirmado que "muy pronto" Putin conversará de nuevo, por teléfono, con su homólogo estadounidense. Así lo acordaron ambos mandatarios tras la reunión del domingo, ha respondido el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistras durante una rueda de prensa.

También ha rechazado un encuentro telefónico entre Zelenski y Putin. Y sobre si durante las navidades ortodoxas del 7 enero se producirá un alto el fuego, no se ha planteado nada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vídeo: un choque entre dos helicópteros deja un muerto y un herido grave

Uno de los helicópteros accidentados

Publicidad

Mundo

Redes sociales

Nueva York exigirá a las redes sociales que adviertan sobre riesgos para la salud mental de menores

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania

Rusia "reconsiderará" su postura en las negociaciones de paz con Ucrania tras el ataque a una residencia de Putin

Uno de los helicópteros accidentados

Vídeo: un choque entre dos helicópteros deja un muerto y un herido grave

Imagen de un incendio en una vivienda
Tragedia

Mueren una madre y sus dos hijos tras incendiarse su casa en la madrugada del día de Navidad

La última viñeta gráfica de Alfredo Boto en 2025
Viñeta gráfica

Los principales líderes mundiales, "amordazados" por Papá Noel y los Reyes Magos, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial

China exigirá a los chatbots de inteligencia artificial que alerten si un usuario muestra signos de adicción

El gigante asiático propone una serie de normas que exigen que los chatbots de la IA monitoreen a los usuarios para detectar ciertas adicciones. Lo harían a través de los estados emocionales de los usuarios y serían capaces de intervenir cuando aparezcan posibles signos de adicción.

Corea del Norte anuncia un nuevo ensayo con un misil estratégico de largo alcance
Corea del Norte

La 'dama de rosa' vuelve a la televisión norcoreana para anunciar los últimos misiles de Kim Jong-un

El régimen de Kim Jong-un ha elegido a la veterana presentadora Ri Chun-hee para difundir la prueba de varios misiles de crucero de largo alcance.

Reunión entre Trump y Zelenski

Estados Unidos y Europa fortalecen la vía diplomática ante un posible acuerdo de paz en Ucrania

Encuentran un cadáver en Indonesia

Hallan el cuerpo sin vida de la niña de la familia española desaparecida en el naufragio de Indonesia

Experto sobre el ataque de Trump a Nigeria: “Es la excusa para adentrarse en la primera economía africana”

Experto sobre el ataque de Trump a Nigeria: "Es la excusa para adentrarse en la primera economía africana"

Publicidad