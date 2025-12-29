Rusia "reconsiderará" su postura en las negociaciones de paz con Ucrania tras el ataque a una residencia de Putin

En la madrugada de este lunes, una de las residencias del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ubicada en la región de Nóvgorod, ha sido atacada por casi un centenar de drones "de largo alcance", aunque no se han detallado las posibles víctimas o daños materiales. El ministerio de Exteriores, Sergei Lavrov, asegura que se trata de "un ataque terrorista" por parte del "régimen de Kiev".

Rusia señala a Ucrania como el responsable de este ataque, y tras ello han asegurado que "reconsiderará" su postura en las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz tras el ataque con 91 drones a una de las residencias de Putin. Además, el ministro ruso ha afirmado que "esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano".

Sin embargo, a pesar de no pretender retirarse del proceso de negociación con el país norteamericano, la agencia rusa de noticias 'Interfax' ha recogido una advertencia de Lavrov a Ucrania: "Este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta". Y añade que por "el criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas".

Ante estas declaraciones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reaccionado en 'X' asegurando que las palabras "peligrosas" que está utilizando Rusia son "para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump".

Así mismo, explica que con esto, "pretende justificar nuevos ataques contra Ucrania, incluyendo Kiev, así como la negativa de Rusia a tomar medidas necesarias para poner fin a la guerra". Y recuerda que Kiev ya fue atacado en el pasado, haciendo referencia al edificio del Gabinete de Ministros.

El asesor de política internacional de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, afirmó que Putin advirtió a Trump su intención de revisar tanto su postura como alguno de los acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones.

En esta llamada, el republicano expresó sentirse "indignado" tras el ataque y "no se podía imaginar una acción tan descabellada" de Ucrania. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el mandatario estadounidense mantuvo "una conversación positiva" sobre Ucrania con Putin.

Reuniones acuerdo paz

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin, mantuvieron una conversación telefónica para acercar posturas sobre el acuerdo de paz y poner fin a la guerra en Ucrania. Una llamada que el republicano definió como "muy positiva y productiva".

El encuentro vía telefónica tuvo lugar antes de la reunión entre Trump y Zelenski, para tratar los 20 puntos del acuerdo de paz. El presidente ucraniano destacó "resultados significativos" tras la reunión, donde discutieron "todos los aspectos del marco de paz", afirmó en 'X'.

Una nueva llamada

El Kremlin ha afirmado que "muy pronto" Putin conversará de nuevo, por teléfono, con su homólogo estadounidense. Así lo acordaron ambos mandatarios tras la reunión del domingo, ha respondido el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistras durante una rueda de prensa.

También ha rechazado un encuentro telefónico entre Zelenski y Putin. Y sobre si durante las navidades ortodoxas del 7 enero se producirá un alto el fuego, no se ha planteado nada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.