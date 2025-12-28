El miedo de una excampeona de Wimbledon tras la ruptura de Alcaraz y Ferrero: "Podría dejar el tenis como Borg, a los 25 años"

Marion Bartoli, extenista francesa de 41 años, ha mostrado su preocupación tras la ruptura de Alcaraz con su ya exentrenador Juan Carlos Ferrero. Bartoli ha dejado caer en su podcast en RMC Sports que teme que el murciano pueda 'perderse' y se retire del tenis antes de tiempo.

"Alcaraz necesita una estructura, sino podría terminar abandonando el tenis como le pasó a Borg a los 25 años"

"Estoy preocupada, pero de forma mesurada, porque es alguien que tiene cualidades excepcionales para empezar. Pero necesita estructura porque, de lo contrario, podría terminar abandonando el tenis como le pasó a Borg a los 25 años. Y tenemos un genio aquí, así que no queremos eso; queremos que continúe durante mucho, mucho tiempo", explicó la tenista gala.

Después de que el jugador de El Palmar hiciera oficial la separación el pasado 17 de diciembre, Samu López queda ahora como entrenador principal de Carlitos. Una noticia que sorprendió a todo el mundo, y más teniendo en cuenta el prolífero año de Alcaraz y que apenas unos días antes Ferrero y Samu López fueron elegidos como mejores entrenadores de 2025.

"Los primeros 6 meses serán un proceso de prueba y error"

La incógnita no es otra que ver la manera en la que reaccionará Alcaraz en su primer torneo de 2026, que no es otro que el Open de Australia, el único Grand Slam que le falta en su palmarés y el gran objetivo del español esta temporada: "Lo que va a pasar es que durante los primeros seis meses será un proceso de prueba y error. Habrá nombres circulando. Por supuesto, para entrenar a un genio como Alcaraz, no se va a encontrar con muchos rechazos", sentenció Bartoli.

Bartoli, última francesa en ganar Wimbledon

Bartoli, de 41 años, se retiró en 2016 tras conquistar ocho títulos individuales WTA, entre ellos el Wimbledon de 2013 (la última tenista francesa en ganarlo), también llegó a cuartos de final en Australia y US Open, mientras que en Roland Garros su mejor resultado fueron unas semifinales en 2011.

Woodbridge: "Alcaraz tendrá muy difícil ganar un major en 2026"

En las últimas horas siguen siendo muchos los que valoran lo que puede significar para el presente y el futuro del tenis esta separación, el último fue el extenista Todd Woodbridge, que mantiene que Alcaraz "tendrá muy difícil ganar un Grand Slam en 2026...". El australiano, ganador de 22 Grand Slams en dobles individuales y mixtos admitió que no entiende esta decisión: "Sabemos que es lo suficientemente bueno. Pero ese cambio, a estas alturas de su carrera, me parece alucinante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.