Así es el nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz por su primer Open de Australia

Carlos Alcaraz ya luce en su cuerpo, concretamente en la parte inferior de su pierna izquierda, el tatuaje de un canguro en recuerdo al Open de Australia conquistado el pasado 1 de febrero ante Novak Djokovic (2-3, 6-2, 6-3 y 7-5). El número 1 del mundo mostró por primera vea su nuevo tatuaje, realizado por Joaquín Ganga, amigo personal, también vecino de El Palmar y que es su tatuador personal, durante su primer entrenamiento en las instalaciones del Miami Open. Medio tapado por el calcetín, la parte superior del nuevo tatuaje era visible y se podía ver un canguro, animal icónico australiano, levantando el trofeo del Open de Australia sobre un mapa de Australia.

"Va a ser un canguro, por supuesto, un pequeño canguro", adelantó Alcaraz hace seis semanas, como recuerda la ATP.

El tatuaje fue realizado por Ganga en California, aprovechando la estancia de Carlos Alcaraz durante su participación en Indian Wells. El tenista de El Palmar había mostrado una fotografía en la camilla mientras era tatuado por su amigo, quien tiene estudio en Los Ángeles, además de en su localidad natal, y le hizo hueco en su agenda al ganador de siete grand slam.

Carlos Alcaraz ya ha convertido en una tradición realizarse un tatuaje cada vez que levanta por primera vez un grand slam. El primero se lo hizo por su primer US Open, conquistado ante Casper Ruud el 11 de septiembre de 2022, tatuándose la fecha 11-09-22 en la parte posterior del brazo izquierdo. También se tatuó la Torre Eiffel con su primer Roland Garros, junto a la fecha 09-06-2024, cerca de su tobillo derecho; e hizo lo mismo con su primer Wimbledon, una fresa con el 16-07-2023 en el tobillo derecho. Antes de tatuarse un canguro, se grabó en su brazo izquierdo la estatua de la libertad y el puente de Brooklyn por su último US Open, conquistado ante Sinner el pasado mes de septiembre.

El ganador de 26 títulos ATP también lleva tatuadas tres C, en alusión a la frase que acuñó su abuelo paterno al darle un consejo infalible para manejarse tanto en la vida como en el tenis -cabeza, corazón y cojones-. Esa impresión parece en su antebrazo izquierdo.

¿Cuándo debuta Carlos Alcaraz en el Miami Open?

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Miami para disputar el segundo masters 1.000 de la temporada, después de caer en las semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev. El murciano debutará este viernes en el Miami Open ante el ganador del Fabian Marozsan - Joao Fonseca, partido programado para este jueves 19 de marzo en el segundo turno de la pista central.

El murciano logró levantar el título en Miami en 2022, fue el primer ATP1000 de su carrera. A día de hoy, el murciano cuenta con ocho títulos de esta categoría (Miami 2022, dos Indian Wells -2023 y 20024-, dos Madrid Open -2022 y 2023-, Montecarlo 2025, Roma 2025 y Cincinnati 2025). De los nueves masters 1.000 del calendario, Alcaraz aún no ha ganado Montreal, Shanghái y París.